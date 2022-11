Après nos premiers pas sur The Callisto Protocol, il est clair que le jeu de Glen Schofield (Dead Space) a tout pour plaire aux afficionados des survival-horror. Mais ses DLC pourraient malheureusement ternir un peu son image.

La mort dans The Callisto Protocol vous coûtera cher

The Callisto Protocol sera disponible le 2 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En attendant de savoir ce que le jeu a réellement dans le ventre, il fait parler de lui pour ses DLC.

Comme repéré par nos confrères de VGC, la page Steam du titre a été mise à jour et divulgue les détails du season pass qui était prévu depuis de longs mois déjà. Le premier bonus, relativement classique, sera un skin d'armure « Outer Way ». C'est après que ça se complique un peu pour The Callisto Protocol.

En effet, il y aura également un bundle « Contagion » avec un mode très difficile à la difficulté personnalisée où la mort sera permanente, et des points de vie ainsi que des munitions réduits. Ce même pack contiendra un skin « Watchtower » et... treizes animations de mort supplémentaires pour Jacob. Une pratique que certains auront probablement du mal à avaler.

Deux autres contenus viennent agrémenter ce season pass. Avec le « Riot Bundle », c'est une toute nouvelle zone de la prise de Fer Noir qui s'ouvrira à vous avec un mode vague où il faudra survivre aux assauts en améliorant son équipement, encore un skin « Engineer » et des animations de mort inédites mais pour les ennemis cette fois.

Enfin, les possesseurs du season pass recevront aussi un DLC narratif dont nous ne savons rien à l'heure d'écrire ces lignes.