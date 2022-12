Le lancement de The Callisto Protocol n'est pas de tout repos pour les équipes de Striking Distance Studios. Face aux nombreux problèmes, des premiers patchs ont été déployés.

Encore catastrophique sur PC ?

Si nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs lors de notre test sur PS5, hormis peut-être un ou deux crashs durant la dizaine d'heure passées sur le jeu, on ne peut pas dire que tout se passe bien pour les autres plateformes.

Sur PC, The Callisto Protocol est injouable et se fait détruire par les joueurs pour cette raison. Des retours négatifs confirmés par l'analyse plus poussée de Digital Foundry qui n'est pas tendre, et à raison, avec cette version. Le site rapporte que même avec une grosse configuration et des paramètres au plus bas, les problèmes sont là, et ne recommande pas d'y jouer sur PC. En cause notamment, des soucis de stuttering, des saccades qui mettent à mal le framerate.

Ce week-end, le studio a mis en ligne une première mise à jour sur PC avec pour objectif d'éradiquer le stuttering. Cependant, les équipes précisent également que le phénomène pourrait persister dans le menu du jeu lors du lancement. De « nouvelles optimisations » sont aussi en chemin.

Malheureusement, ça ne changerait pas grand-chose. En réponse au tweet initial, un joueur affirme qu'avec une 3080 et des paramètres graphiques qui sont à peine en « Moyen », le stuttering est loin d'avoir disparu. Une autre personne avec une 6700XT déclare que c'est nettement mieux, mais une troisième aussi équipée de la même carte, ne constate pas de changement. En résumé, ça semble dans tous les cas encore très compliqué pour The Callisto Protocol sur PC.

The Callisto Protocol reçoit des patchs sur consoles

Striking Distance Studios annonce aussi avoir mis en ligne des patchs sur consoles, et ce afin d'améliorer les soucis de framerate et de crashs remontés par les joueurs. D'autres correctifs devraient d'ailleurs être disponibles dans les prochaines heures.

Au sujet de l'absence de reflets RT sur la version Xbox Series X, il ne s'agit que d'un couac de lancement là encore mais ça finira par s'arranger. Quand ? Bonne question !