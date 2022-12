The Callisto Protocol est disponible depuis aujourd'hui sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Un survival-horror que nous avons beaucoup aimé à la rédaction. Mais voilà, la note globale de tests est insuffisante pour certains.

Le studio puni à cause du Metacritic de The Callisto Protocol

Avec 44 critiques professionnelles publiées à l'heure d'écrire ces lignes, The Callisto Protocol récolte une note de 76 sur Metacritic. L'agrégateur d'évaluations de références qui regroupent tous les tests de la presse pour en dégager une moyenne. Un score qui lui permet d'être dans le vert, et par conséquent d'être recommandable, mais ça ne suffit pas.

Les investisseurs de Krafton, la maison-mère de PUBG qui pilote plusieurs studios dont Striking Distance Studios, attendaient visiblement plus, bien plus. Comme le fait remarquer l'analyste Dr Serkan Toto, les actionnaires espéraient peut-être un raz-de-marée avec The Callisto Protocol. L'action de Krafton a donc dévissé et chuté de 8,41% à la bourse coréenne de Séoul.

Preuve que Metacritic fait réellement la pluie et le beau temps. Par exemple, il faut aussi savoir que des bonus sont versés aux développeurs en fonction de la moyenne obtenue. C'est un indicateur extrêmement important et scruté par les constructeurs et éditeurs. The Callisto Protocol en fait les frais malgré une assez bonne moyenne.

Sur PC, le lancement est pour l'heure très compliqué avec une version qui tourne mal mais les équipes sont sur le coup. Malgré un season pass payant, le jeu aura également des DLC gratuits dont un mode Hardcore.

Avez-vous mis les mains sur le titre ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Dites-nous tout en commentaires.