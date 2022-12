The Callisto Protocol a à peine eu le temps de sortir de l’ombre qu’il se fait déjà détruire sur le net à cause de son optimisation désastreuse. Certains joueurs remettent d’ailleurs la faute sur le fameux DRM Denuvo, dont la réputation houleuse n’est plus à faire.

Disponible depuis ce vendredi 2 décembre, The Callisto Protocol a reçu un accueil globalement bon de la presse et même des joueurs, sauf sur PC où ce dernier se fait totalement détruire.

The Callisto Protocol, l'horreur, la vraie est sur PC

Sur Steam par exemple, avec plus de 3500 avis, la note du jeu est actuellement « plutôt négative ». De très nombreux utilisateurs relèvent en effet que l’optimisation du jeu est une véritable catastrophe. Violentes chutes de framerate, stuttering récurrent, config poussée à bout… rien ne va.

La colère gronde et les joueurs ont d’ores et déjà trouvé des coupables. Selon eux, il n’y aurait actuellement aucune optimisation avec les cartes graphiques Nvidia (un patch devrait arriver sous peu) et le fameux DRM Denuvo serait encore une fois fautif. Ce dernier est en effet la véritable bête noire de tout un tas de joueurs.

Il a déjà été prouvé qu’il était responsable d’un nombre incalculable de bugs ou de problèmes de performance sur des jeux comme Resident Evil Village par exemple.

Alors que le studio parlait encore ce matin de l’avenir de the Callisto Protocol en dévoilant des DLC gratuits et une roadmap pour 2023, les joueurs ne demandent actuellement qu’une chose : des patchs, et vite.

Les benchmarks parlent d'eux même

Sur consoles en revanche, que ce soit sur PS5, Xbox Series, PS4 ou Xbox One, The Callisto Protocol se porte bien. En témoignent les quelques comparatifs d’ores et déjà disponible ici et là comme chez Digital Foundry par exemple. Ces derniers, réputés dans le domaine, affirment par exemple que le jeu tient parfaitement ses 30 ou 60 fps (suivant le mode graphique choisi) et les temps de chargement semblent corrects.

En revanche, les différents benchmarks qu'ils ont pu faire montrent bel et bien qu'il y a de gros soucis d’optimisation sur PC comme ressenti par la plupart des joueurs. Certains autres spécialistes, comme sur le site Wccftech, révèlent même que le benchmark intégré au jeu trouve le moyen de passer sous la barre des 10 fps avec un gros PC. Une honte.

En espérant que le studio réagisse rapidement en déployant des correctifs dans les jours qui viennent.