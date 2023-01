The Callisto Protocol enchaîne les patchs à une vitesse folle et la dernière mise à jour en date ajoute une fonctionnalité que beaucoup attendaient.

Alors que la plupart de ses mécaniques de jeu ont été retouchées lors du patch précédent, The Callisto Protocol accueille aujourd’hui un nouveau gros patch sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One, qui embarque avec elle des correctifs et un mode de jeu très attendu par les joueurs les plus accrocs.

Avec ce nouveau patch 3.01, The Callisto Protocol corrige tout un tas de bugs, dont certains franchement gênants comme le problème de trophées sur PS4 et PS5 ou encore plusieurs crashs sur PC, véritables problèmes pour tout un tas de joueurs.

Quelques correctifs mineurs de l’expérience sont aussi notables, mais c’est surtout l’arrivée du très attendu mode New Game + qui fera des heureux. Une fonctionnalité que beaucoup de joueurs attendaient depuis le lancement du jeu.

Le patch 3.01 est disponible au téléchargement dès maintenant. On vous laisse les notes de patch complètes juste dessous.

The Callisto Protocol Notes de Patch 3.01 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

NEW GAME+ Les utilisateurs qui ont déjà terminé le jeu auront accès à NewGame+ après le patch. Un redémarrage de l'application peut être nécessaire. Un fichier de sauvegarde actif est nécessaire pour terminer le jeu.



GLOBAL Correction d'un problème où certains utilisateurs n'obtenaient pas correctement le succès / trophée « Le protocole est sur la vie ». Ajout du New Game Plus. Terminez le jeu pour débloquer le New Game Plus et transférez votre progression sur une nouvelle sauvegarde. Toutes les armes, améliorations et crédits Callisto peuvent être récupérés à la première Reforge. Optimisation générale des performances sur toutes les plateformes. Les joueurs ne subissent plus de dégâts lorsqu'ils sautent par-dessus des obstacles. Correction de plusieurs problèmes pour lesquels certains angles de caméra ou certains chemins de progression pouvaient provoquer un bug et permettre à Jacob de tomber à travers le sol. Correctifs divers sur les armoires, les casiers et les étagères pour qu'ils s'affichent correctement en mode Contraste élevé. Ajustement du niveau de la voix et de la non-concordance des sous-titres dans les langues localisées.



PC Correction d'un crash dans le niveau Tunnels pendant le combat à deux têtes. Le bouton pour passer les cinématique a été mappé. Correction d'un long problème lors de l'activation de l'option Ray-Traced Shadows dans le menu principal. Le curseur de la souris ne s'affichait pas pendant certaines transitions de zone.