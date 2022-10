L'héritier de Dead Space, The Callisto Protocol, est attendu pour décembre. Mais est-ce toujours le cas ? Le studio répond et apporte une autre bonne nouvelle pour le jeu.

The Callisto Protocol repoussé à 2023 ? C'était la rumeur de ces dernières heures, mais heureusement, ce n'est pas le cas. Le studio a démenti et éclairci aussi un autre point directement lié au jeu en lui-même.

The Callisto Protocol : aucun report et un jeu très fluide

Le jeu a fait les frais d'une vilaine erreur de la part de l'Epic Games Store. Dans un billet pour Halloween, la boutique listait le jeu au 12 février 2023, alors que la date de sortie est au 2 décembre 2022. L'annonce d'un report un peu trop hâtive ? Non, c'était bien une véritable étourderie d'Epic.

Le studio a été très clair sur Twitter, le titre sera là juste à temps pour les fêtes de fin d'année. Cerise sur le gâteau, Striking Distance Studios a également révélé la présence d'un mode performance à 60fps. Les plus flippés auront peut-être ainsi la sensation de fuir plus vite face au danger.

Nous vous informons que la sortie mondiale de The Callisto Protocol est fixée au 2 décembre 2022. Et oui, nous aurons un mode Performance à 60fps.

The Callisto Protocol est un survival-horror par le créateur de Dead Space qui devrait être plus gore que ce dernier. La dernière bande-annonce dévoilait une ambiance absolument dantesque qui, on l'espère, sera présente de bout en bout.