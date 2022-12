The Callisto Protocol nous dévoile déjà sa roadmap jusqu'en 2023 et compte faire plaisir à ses fans.

Dans l’espace, personne ne vous entendra crier, charcuter, mourir, vomir… mais le jeu espère bien vous entendre hurler de joie de voir que The Callisto Protocol prévoit d’ores et déjà du contenu durant les mois à venir, dont des DLC gratuits.

The Callisto Protocol veut faire plaisirs à ses joueurs

Alors que le jeu vient tout juste de sortir sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One, les développeurs ont déjà partagé une petite roadmap pour nous donner un aperçu des six prochains mois.

Alors que The Callisto Protocol avait crée la polémique en annonçant un mode de difficulté payant accompagné de mises à mort exclusives, la nouvelle roadmap nous annonce une bonne nouvelle. Le jeu proposera finalement au moins deux DLC gratuits.

L’un ajoutera un mode New Game + pour refaire le jeu en conservant ses bonus et l'autre amènera un mode de difficulté « Hardcore » pour les joueurs les plus téméraires. Ces deux ajouts arriveront gratuitement pour tous les joueurs dès le 7 février 2023. En prime, les possesseurs du Season Pass auront le droit à plusieurs DLC exclusifs.

7 février 2023 - Une collection de skin pour changer un peu de style

Mars 2023 - Le bundle Contagion comprenant un mode de difficulté extrême avec mort définitive et plus encore

Printemps 2023 - Le bundle Émeute, dont nous ne savons pour le moment… pas grand chose

Été 2023 - Un DLC narratif pour replonger dans le cauchemar

Pour le moment, The Callisto Protocol aura donc le droit à six mois de DLC gratuits et payants après sa sortie. Rien ne dit que d’autres arriveront plus tard, sauf si peut-être le jeu cartonne, et ça, seul l'avenir nous le dira. Toutefois, il se pourrait bien que le frangin spirituel de Dead Space en ait sous le coude, puisque globalement, les retours de la presse sont plutôt bons, comme chez nous où le soft a reçu une jolie petite note avec notre test. Reste maintenant à voir si les joueurs répondront au rendez-vous et apprécieront le voyage sur la lune de Jupiter.