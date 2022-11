De ce que l'on a pu voir pour le moment, The Callisto Protocol semble avoir une technique solide et semble être même plutôt beau. Dans ces conditions, on s'inquiète toujours un peu quand on a un PC modeste. Vais-je pouvoir le faire tourner correctement ? Réponse :

Pas de monstre de puissance pour profiter de The Callisto Protocol

Le jeu d'horreur The Callisto Protocol est t-il gourmand ?

Configuration minimale :

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 75 Go

Configuration recommandée de The Callisto Protocol :

Processeur : Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700 RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : 75 Go

Une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1070 en configuration recommandée, on ne peut pas dire que ça soit hors de portée. D'après le matériel qui est utilisé par la plupart des utilisateurs Steam, il s'agit d'une carte graphique qui reste dans la moyenne d'usage. La majorité des joueurs devraient donc pouvoir jouer à The Callisto Protocol convenablement sans trop se poser de question.

Comme toujours on vous conseillera de tenir vos drivers à jour. AMD et Nvidia devraient sortir des pilotes pour le jeu comme c'est souvent le cas pour un AAA de ce type.

Avez-vous la configuration nécéssaire pour profiter de ce jeu d'horreur dans de bonnes conditions ?