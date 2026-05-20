Après 7 ans de bons et loyaux services, l'ultime épisode de la série The Boys est enfin là, avec un aperçu pour vous préparer à dire adieu à l'exclusivité phare de Prime Video.

C'est aujourd'hui que le huitième épisode de la cinquième et ultime saison de The Boys arrive chez nous sur Prime Video. Si les dernières saisons de la série n'ont pas fait l'unanimité ou marqué autant les esprits que les premiers, il s'agit quoi qu'il en soit d'un chant du cygne pour Butcher et sa bande dans leur combat contre le Protecteur et Vought. Avant de partir, ce dernier carré a eu droit à un teaser visant à nous préparer pour la confrontation finale.

Dernier super tour de piste pour The Boys ?

C'est donc après cinq saisons que l'adaptation sur le petit écran des comics The Boys se termine aujourd'hui sur Prime Video, sept ans après une première saison qui avait frappé un grand coup. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis pour les nombreux personnages emblématiques du jeu et leurs acteurs tout aussi marquants. Comme la précédente, l'ultime saison de la série a toutefois laissé de nombreux spectateurs perplexes, qui trouvait qu'elle avait perdu du mordant de ses débuts.

Le combat de la bande de The Boys contre Vought et surtout le Protecteur a également pris un tournant que beaucoup considèrent comme traînant un peu trop en longueur et s'attardant trop sur la mégalomanie du personnage incarné avec classe par Anthony Starr. Bon gré mal gré, ce huitième épisode se doit donc autant de conclure la saison que toute l'intrigue de la série, à savoir de faire tomber le Protecteur et sa clique de super-héros corrompus par le pouvoir et l'argent.

Le court teaser ci-dessous permet d'avoir un aperçu de tout ce qui nous attend dans un épisode d'un peu plus d'une heure visant à clôturer la série The Boys avec panache. Un résultat plus satisfaisant que le final qui a fait couler beaucoup d'encre de Stranger Things chez Netflix ? Verdict disponible dès aujourd'hui sur Prime Video, en attendant la suite de la série spin-off Gen V et probablement d'autres projets de la plateforme SVOD d'Amazon dans l'univers de The Boys.

Source : YouTube