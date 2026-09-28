Alors qu'elle constitue l'un des éléments qui distingue le plus The Blood of Dawnwalker de la plupart des autres RPG, la mécanique de l'écoulement du temps et la contrainte de 30 jours et 30 nuits pour sauver la famille de Coen, le personnage principal, est ce qui a le plus rebuté de nombreux joueurs. Au point que cle mod le plus massivement populaire vient complètement supprimer cet élément du jeu. Dans un récent témoignage, le directeur du jeu a confié qu'ils avaient en tête un système nettement plus drastique, mais qu'ils ont modifié par peur des plaintes de certains joueurs. Et cela n'a visiblement pas suffi, puisque cette fonctionnalité fait encore débat dans sa forme actuelle.

La mécanique de temps unique de The Blood of Dawnwalker a failli être encore plus contraignante

Pour justifier l'autre concept le plus excitant de The Blood of Dawnwalker qu'est l'alternance entre humain de jour et vampire de nuit de Coen, son personnage principal, le titre a eu l'idée plutôt géniale d'exploiter le cycle jour/nuit d'une manière rarement aussi bien pensée dans un jeu. Malheureusement, le système d'écoulement du temps et la contrainte des 30 jours et 30 nuits pour réaliser la quête principale de l'intrigue (ou pas d'ailleurs), n'a pas plu à tout le monde.

Et pourtant, les choses auraient pu être encore pires, comme l'a confié Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Blood of Dawnwalker, dans une interview auprès d'Eurogamer. « Au départ, nous avions prévu une fenêtre de temps encore plus restreinte, ce qui rendait le jeu plus difficile à terminer. Mais, suite aux nombreux retours avant même la sortie, nous avons compris que cela pouvait poser problème et on avait peur que les gens se plaignent. Nous avons donc rééquilibré le tout pour offrir une marge de manœuvre et rassurer les joueurs à ce sujet ».

Dans sa forme actuelle, The Blood of Dawnwalker met déjà une certaine emphase sur l'importance des choix et le sens des priorités du joueur. Mais Rebel Wolves avait visiblement en tête un système encore plus cornélien. « Il fallait tout envisager avec encore plus de soin. Mais nous tenions à ce que le joueur ressente les bonnes émotions au cœur de l'histoire principale, pas que la mécanique de temps soit un mini-jeu trop contraignant qui occulte le reste », a-t-il conclu.

© Bandai Namco / Rebel Wolves

Une fonctionnalité si controversée qu'elle pourrait ne pas revenir dans la suite de la franchise

On le sait déjà, The Blood of Dawnwalker aura droit à au moins une suite d'ores et déjà dans les cartons, et qui devrait nous faire quitter le Moyen-Âge pour nous remettre dans la peau de Coen à une époque plus contemporaine à la nôtre. Comme l'a confié le directeur de la franchise dans une précédente interview, il se pourrait justement que Rebel Wolves en profite pour supprimer cette mécanique d'écoulement du temps si controversée, ou du moins ne pas en faire un élément aussi central par la suite. Le temps nous dira ce qu'il en est réellement, mais une chose est certaine : le futur de la franchise ne risque pas de se montrer avant encore quelques années.

© Bandai Namco / Rebel Wolves

Source : Eurogamer