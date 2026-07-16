Quelques jours après la publication de notre preview du prologue de The Blood of Dawnwalker, le titre fait part d'une annonce plutôt rassurante quant à son développement par le studio Rebel Wolves. Celui-ci a en effet obtenu un statut bien connu dans le langage de l'industrie du jeu vidéo, laissant en principe présager un lancement sans trop de problème ni effusions de sang... bugs excessives à sa sortie toujours planifiée dans un peu moins de deux mois sur PC, PS5 et Xbox Series.

The Blood of Dawnwalker officiellement Gold deux mois avant sa sortie

Les quatre ans de développement de The Blood of Dawnwalker approchent doucement mais sûrement de leur terme, et Rebel Wolves a récemment partagé en ce sens une grande nouvelle. Ce tout premier jeu très prometteur de vétérans de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 chez CD Projekt RED a en effet obtenu le fameux statut Gold. Cela signifie en principe que le titre est dans un état complet et suffisamment stable pour démarrer son impression sur des disques (enfin tant que ceux-ci seront supportés, et dans le cas de PlayStation jusqu'à janvier 2028...).

Une étape majeure pour l'avenir du jeu et son studio

C'est donc une étape majeure que franchit The Blood of Dawnwalker, et qui laisse un peu plus d'un mois et demi à ses développeurs pour parfaire ce qui peut l'être, ou encore se pencher sur un contenu post-lancement d'ores et déjà prévu sous forme de DLCs gratuits. Le jeu se laissera en tout cas mordre par les assoiffés de RPG dark fantasy à haute teneur narrative et portant une grande emphase sur la liberté des joueurs et leur capacité à altérer l'histoire par leurs choix dans un premier temps à partir du 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Enfin un digne héritier de The Witcher 3 ?

Même 11 ans après sa sortie, The Witcher 3 reste un véritable monument a priori indétrônable de l'Action RPG dark fantasy en monde ouvert. Fort de vétérans de ce chef d'œuvre absolu de CD Projekt RED, Rebel Wolves pourrait cependant enfin offrir avec The Blood of Dawnwalker un digne successeur, voire une nouvelle référence dans le domaine. Son utilisation brillante du cycle jour/nuit avec un protagoniste passant de forme humaine à vampire offre en effet une dualité de gameplay fascinante, en plus de choix cornéliens littéralement entre la lumière et les ténèbres.

On a donc extrêmement hâte de s'abandonner à l'expérience demi-vampirique très prometteuse et à la durée de vie généreuse d'environ 50 à 70 heures de jeu que veut proposer The Blood of Dawnwalker à partir du 3 septembre 2026, a priori dans de très bonnes conditions compte tenu du statut Gold fraîchement acquis.

© Rebel Wolves

Source : Dawnwalker sur X.com