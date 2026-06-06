En attendant des nouvelles du côté de The Witcher, The Blood of Dawnwalker s'est à nouveau montré avec une étonnante présentation lors du Summer Game Fest 2026.

Bien que The Blood of Dawnwalker arrive le 3 septembre 2026, Rebel Wolves a profité du Summer Game Fest 2026 pour à nouveau présenter son premier jeu, mais aussi pour teaser ce qui pourrait se profiler à l'avenir pour les vétérans de CD Projekt RED, tandis que celui-ci travaille sur la suite des aventures de The Witcher.

The Blood of Dawnwalker remontre son présent et... son avenir ?

Compte tenu du pedigree de ses développeurs, The Blood of Dawnwalker partage évidemment beaucoup d'atomes crochus avec The Witcher dans la présentation de son monde dark fantasy, mais avec cette fois une touche de vampirisme en prime. Son histoire nous met également face à de nombreux choix moraux qui vont grandement impacter l'histoire, où Coën pourra autant essayer de rester humain que d'embrasser sa part vampirique.

En parlant de Coën, l'apparition de The Blood of Dawnwalker lors du Summer Game Fest 2026 semblait réserver une intéressante surprise. En amont du trailer du jeu qui va paraître le 3 septembre 2026, nous avons en effet eu droit à une cinématique présentant le protagoniste principal non pas dans un monde médiéval-fantastique... mais dans le présent. Plus surprenant encore, Konrad Tomaszkiewicz, directeur de Rebel Wolves, a ajouté un détail intrigant.

« La première partie, en images de synthèse, montre où notre saga nous mène : une aventure contemporaine. La séquence de gameplay qui suit est tirée de notre jeu actuel et raconte les origines de l'univers de Coën ». Il semblerait donc que Rebel Wolves ait déjà une suite en tête pour The Blood of Dawnwalker, mais qui aurait cette fois lieu dans le présent, avec probablement une ambiance proche d'un Vampire La Mascarade. Il faudra toutefois surveiller cela de près, et en attendant, rendez-vous le 3 septembre 2026 pour jouer au cousin vampirique de The Witcher.

Source : Dawnwalker sur YouTube