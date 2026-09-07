Sur le papier, The Blood of Dawnwalker a largement l'étoffe de figurer parmi les meilleurs RPG de 2026, voire de ces dernières années, et peut sans rougir s'assoir à la même table que son prestigieux cousin, The Witcher 3. Malheureusement, comme beaucoup de titre à leur sortie, notamment du fait d'un moteur Unreal Engine 5 souffrant de problèmes d'optimisation, les performances du premier jeu de Rebel Wolves ont grandement impacté une expérience autrement de haut niveau.

The Blood of Dawnwalker : l'un des meilleurs RPG de 2026 tiré vers le bas par d'importants problèmes de performance

Une fois encore, la sortie d'un jeu exceptionnel à bien des égards déçoit une partie de son public en raison de problèmes de performance. Tel est malheureusement le cas de The Blood of Dawnwalker depuis son lancement le 3 septembre 2026. Tant sur PC que sur consoles, et malgré un Patch Day One apportant un premier jet d'optimisation et même un mode Performance à 60 fps très demandé sur consoles, le titre de Rebel Wolves ne tourne pas parfaitement chez de nombreux joueurs.

Beaucoup déplorent en effet les performances instables de The Blood of Dawnwalker. Sur notre puissante configuration de test, nous avions notamment relevé des chutes en-dessous des 60 fps en ville, alors qu'on avait en moyenne plus de 100 fps en Ultra à 1440p une large majorité du temps. Des joueurs avec des specs similaires ont eu des performances encore pires, tandis que des PC plus modestes affichaient des résultats encore plus aléatoires. Sur consoles également, le mode 60 fps n'est pas encore totalement au point, et fait de nombreuses concessions pour fonctionner.

Plusieurs joueurs de The Blood of Dawnwalker ont ainsi reproché au titre d'être « un jeu au prix AAA sans les performances qui vont avec » et ont ainsi review bombé le jeu pour afficher leur déception. Une pratique malheureusement courante de nos jours, de nombreux jeux pourtant de grande qualité par ailleurs sortant dans un état trop instable.

© Rebel Wolves

En attendant de futures mises à jour pour améliorer la situation

Comme pour bien d'autres jeux qui ont connu le même problème avant lui, The Blood of Dawnwalker ne devrait pas tarder à recevoir d'autres mises à jour visant à améliorer les performances, corriger des bugs, voire intégrer de nouvelles fonctionnalités. Reste donc à voir si ces futurs patches arriveront à rectifier le tir. À noter par ailleurs que, malgré des petites erreurs de parcours pour son lancement, a récemment remonté en estime auprès des joueurs, avec notamment une moyenne d'évaluations passée de « Généralement Positives » à « Très Positives » sur près de 6 000 avis sur Steam.

Outre des mises à jour correctives, rappelons également que The Blood of Dawnwalker devrait recevoir dans le cadre de son suivi post-lancement des DLC gratuits pour ajouter du contenu aux aventures de Coen, qu'il s'agisse de cosmétiques, nouvelles quêtes ou équipements et pouvoirs. Reste donc à laisser le temps s'écouler à Vale Sangora pour voir ce que Rebel Wolves réserve à son personnage mi-humain mi-vampire.