Très réclamée par les joueurs de The Blood of Dawnwalker, cette fonctionnalité va officiellement faire son arrivée dans le futur, confirme le directeur du jeu.

Aujourd’hui, cela fait deux semaines jour pour jour que The Blood of Dawnwalker est disponible. Et comme on pouvait s’y attendre, ce nouveau jeu signé par d’anciens créateurs de The Witcher 3: Wild Hunt n’est pas passé inaperçu auprès des amateurs de RPG, qui sont déjà nombreux à avoir dévoré les aventures de Coen et à en demander encore. Tant via une éventuelle suite, que l’on sait déjà être à l’étude chez Rebel Wolves, que par l’arrivée d’un mode New Game Plus, que les joueurs apprécient beaucoup. Et bonne nouvelle : celui-ci arrive.

The Blood of Dawnwalker officialise son mode New Game Plus

L’information a en effet été confirmée par Konrad Tomaszkiewicz, directeur de The Blood of Dawnwalker, à l’occasion d’un stream organisé sur la chaîne polonaise de PlayStation la semaine dernière. Visiblement interrogé à ce sujet par les spectateurs présents dans le chat, ce dernier s’est exclamé : « New Game Plus ? Oui, ça arrive ». Malheureusement, c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment, puisque le créateur a refusé d’en dire davantage sur le moment où cette fonctionnalité très attendue sera officiellement lancée.

« Ça arrive, mais je ne vous dirai pas quand », a-t-il affirmé. Autant dire qu’il va falloir continuer à prendre son mal en patience pour l’instant, donc, le temps que Rebel Wolves puisse en finaliser la conception et mettre à jour son jeu. Car on s’en doute, le mode New Game Plus devrait alors faire son arrivée par le biais d’une mise à jour gratuite, qui pourrait bien en profiter pour ajouter d’autres surprises supplémentaires pour l’occasion. En tout cas si The Blood of Dawnwalker suit la tendance de certains autres jeux ces dernières années.

© Rebel Wolves / Bandai Namco

Dans un cas comme dans l’autre, cela n’enlèvera toutefois rien au plaisir qu’auront les joueurs à replonger dans l’aventure aux côtés de Coen, histoire de pouvoir prendre des décisions différentes de leur première partie et en constater les effets sur le monde de The Blood of Dawnwalker. Et ce sans nécessairement avoir à repartir depuis le début, sans toutes les armes, améliorations et équipements débloqués en cours de route. Car c’est aussi cela, tout l’intérêt d’un mode New Game Plus : pouvoir mettre plus longuement à profit toutes ses capacités durement acquises.

Source : Rebel Wolves