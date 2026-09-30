Si la mécanique du temps qui passe est loin de faire l’unanimité chez les joueurs de The Blood of Dawnwalker, elle a irrémédiablement séduit ce développeur de Baldur’s Gate 3.

Disponible depuis le 3 septembre dernier, The Blood of Dawnwalker se sera incontestablement imposé comme l’un des grands gagnants de cette rentrée on ne peut plus chargée. Il faut dire que ce nouveau RPG signé d’anciens développeurs de The Witcher 3: Wild Hunt a de sacrés arguments, même si tous ne font pas l’unanimité auprès des joueurs. La mécanique de restriction du temps, centrale dans l’aventure, a par exemple suscité de nombreux débats que Michael Douse, directeur de publication de Baldur’s Gate 3, ne comprend pas.

Le directeur de publication de Baldur’s Gate 3 clame son amour pour The Blood of Dawnwalker

« Je suis surpris qu’il y ait des réactions négatives à l’égard de la ‘mécanique du temps’ », s’est-il exclamé dans un message publié sur X. « C’est un outil narratif parfaitement intégré qui masque habilement le fait qu’il n’est pas nécessaire de jouer à The Blood of Dawnwalker comme à The Witcher (il n’est pas conçu pour ça) ». Un point qui a beaucoup plu au créateur, donc, qui approche désormais de la fin de son aventure et qui souligne que cela « [lui] rappelle la première fois où [il a] joué à Legacy of Kain quand [il était] petit ».

« Ce fut une aventure formidable, imprégnée d’une ambiance gothique et avec des antagonistes brillants ». Un retour qui doit assurément faire très plaisir aux développeurs de The Blood of Dawnwalker, surtout venant d’un employé de Larian Studios qui a récemment marqué le monde du RPG de son empreinte avec un jeu comme Baldur’s Gate 3. D’ailleurs, Douse se dit déjà prêt à répondre présent pour une suite au jeu, au sein de laquelle il aimerait voir « Rebel Wolves mettre encore plus l’accent sur les tons gothiques » de l’univers.

« Le monde qu’ils ont créé, où les humains et les vampires coexistent au milieu de conflits sociaux dans un cadre de low fantasy est tout simplement parfait pour une série RPG », écrit-il. « Évidemment, ce ne sera pas le genre de série où Coen dispose de 30 jours pour résoudre un problème. Au-delà de la portée du projet, je vois une douzaine de façon dont The Blood of Dawnwalker pourrait devenir une œuvre à part entière, à la fois gigantesque et brillante. Je soutiens ces gars à fond », conclut-il alors.

Une mécanique qui divise et qui pourrait ne pas revenir

Comme quoi, si l’on avait encore besoin de la preuve que la mécanique du temps qui passe est capable de susciter des réactions radicalement opposées, nous l’avons. Cela étant, comme l’ont récemment confié les équipes de Rebel Wolves, c’est naturellement une chose qu’ils avaient anticipée. Tellement, d’ailleurs, qu’ils ont drastiquement modifié cette dernière pendant le développement de The Blood of Dawnwalker, qui devait à l’origine être encore plus contraignant pour le joueur vis-à-vis de cet aspect.

« On avait peur que les gens se plaignent », a toutefois révélé Konrad Tomaszkiewicz, le directeur du jeu, suite aux premiers retours à ce sujet lorsqu’ils ont annoncé son existence. « Nous avons donc rééquilibré le tout pour offrir une marge de manœuvre et rassurer les joueurs à ce sujet ». Et même si cela n’a visiblement pas suffi à tout le monde, en témoigne l’arrivée de mods destinés à supprimer cette mécanique de The Blood of Dawnwalker, la bonne nouvelle reste que Rebel Wolves a déjà confirmé que son retour ne sera peut-être pas au programme pour la suite.

Source : Michael ‘Cromwelp’ Douse