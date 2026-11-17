The Blood of Dawnwalker a encore reçu une nouvelle mise à jour majeure ajoutant notamment une fonctionnalité très demandée, et ce n'est clairement pas la seule nouveauté à signaler.

En amont de son déploiement, le studio derrière The Blood of Dawnwalker avait annoncé dans les grandes lignes le contenu de la mise à jour 1.2 du jeu, pour une sortie « courant de la semaine prochaine », sans date précise. C'est désormais chose faite : cette nouvelle version majeure du RPG vampirique est disponible dès maintenant, avec notamment l'ajout du New Game+, entre autres ajouts importants.

Pièce maîtresse de la nouvelle mise à jour de The Blood of Dawnwalker, le New Game+ s’accompagne de plusieurs règles qu’il convient de détailler et de connaître avant de repartir à l’aventure en compagnie de Coen :

Un mode débloqué après l’épilogue : une fois l’histoire de Coen bouclée, une nouvelle option apparaît dans le menu principal pour relancer la campagne dans le Vale Sangora.

: une fois l’histoire de Coen bouclée, une nouvelle option apparaît dans le menu principal pour relancer la campagne dans le Vale Sangora. Une progression entièrement conservée : niveau, builds, atouts, compétences et objets se transfèrent dans la nouvelle partie, sans repartir de zéro.

: niveau, builds, atouts, compétences et objets se transfèrent dans la nouvelle partie, sans repartir de zéro. Un niveau maximum doublé : le niveau maximal de The Blood of Dawnwalker passe de 50 à 100, aussi bien pour le personnage que pour l’équipement.

: le niveau maximal de The Blood of Dawnwalker passe de 50 à 100, aussi bien pour le personnage que pour l’équipement. La fin du scaling par zone : toutes les régions sont librement explorables dès la fin du prologue, avec des ennemis dont le niveau s’aligne en permanence sur celui du joueur.

: toutes les régions sont librement explorables dès la fin du prologue, avec des ennemis dont le niveau s’aligne en permanence sur celui du joueur. Des ennemis plus redoutables : un multiplicateur de dégâts s’applique à tous les adversaires pour que les combats restent exigeants du début à la fin de la partie.

: un multiplicateur de dégâts s’applique à tous les adversaires pour que les combats restent exigeants du début à la fin de la partie. Des versions New Game+ de l’équipement : armures, épées et accessoires ont droit à des déclinaisons aux statistiques revues dans le New Game+ de The Blood of Dawnwalker. Elles gardent leur nom et leur icône, mais se reconnaissent à leur cadre spécifique (rouge pour les objets légendaires) et à la mention « NG+ » accolée à leur nom.

Quels sont les autres changements de la mise à jour 1.2 ?

Le New Game+ n’est bien sûr pas la seule nouveauté de la mise à jour 1.2 de The Blood of Dawnwalker, qui profite aussi aux joueurs n’ayant pas encore terminé l’aventure. Rebel Wolves a en effet rééquilibré les ennemis en ajustant leurs points de vie et la fréquence à laquelle ils utilisent leurs capacités en combat. La géométrie du terrain a aussi reçu quelques retouches dans le Vale Sangora pour rendre les déplacements plus fluides, en exploration comme en plein affrontement.

Enfin, les possesseurs de l’Eclipse Edition voient de The Blood of Dawnwalker la bande-son intégrée au jeu s’enrichir de nouveaux morceaux, qui arriveront prochainement sur les plateformes de streaming. Pour le détail complet de ces changements (pour l’heure uniquement en anglais), rendez-vous sur la page dédiée du site officiel de The Blood of Dawnwalker.

Source : Site officiel de The Blood of Dawnwalker