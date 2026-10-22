Après une annonce il y a quelques jours, The Blood of Dawnwalker reçoit officiellement sa dernière énorme mise à jour en date avec plus de 1 000 ajouts promis.
Rebel Wolves avait indiqué il y a quelques jours que The Blood of Dawnwalker recevrait « dans le courant de la semaine » une massive mise à jour 1.1 ajoutant plusieurs changements et fonctionnalités parmi « plus de 1 100 autres améliorations et correctifs ». Ce nouveau patch est donc enfin disponible depuis quelques minutes, et voici ce qu'il faut en retenir.
Quels sont les principaux ajouts à retenir de la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker ?
Avec plus de 1 100 changements promis par la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker, nous allons lister ici les plus importants à retenir, qui sont :
- L'introduction d'un moyen de se respécialiser en récupérant les points et le temps investi dans les trois arbres de compétence afin de les réattribuer selon nos besoins.
- Caresser des animaux : introduction d'un mini-jeu pour caresser chiens et chats, mais en utilisant le système de direction des attaques dans les combats pour rendre le tout plus interactif.
- Nouvelle difficulté « indulgente » qui remplace ainsi la difficulté « Histoire » avec de nouvelles assistances en combat.
- De nouvelles options de sous-titrage pour ajouter des sous-titres à « Tous les dialogues » de The Blood of Dawnwalker.
- Mise à jour de FrameGen pour ajouter de nouveaux paramètres afin d'améliorer les performances en jeu sur PC.
- Améliorations de la caméra, des combats, et des déplacements pour une expérience de jeu plus fluide, tant en combat que pendant l'exploration.
- Mise à jour de la version japonaise : le sang et les éléments gore ne sont désormais plus censurés dans la version japonaise de The Blood of Dawnwalker sur Steam.
Quels sont les autres apports de la mise à jour 1.1 ?
Autrement, la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker apporte pléthore d'autres changements et correctifs à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse de l'interface, des contrôles au clavier/souris ou à la manette, à des bugs visuels et autres bienfaits parmi les fameux « 1 100 changements » promis par Rebel Wolves. Si vous souhaitez consulter les notes de ce patch massif dans ses moindres détails (mais pour l'heure uniquement en anglais), rendez-vous sur sa page dédiée via le site officiel de The Blood of Dawnwalker.
Source : Site officiel de Dawnwalker