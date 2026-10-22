Après une annonce il y a quelques jours, The Blood of Dawnwalker reçoit officiellement sa dernière énorme mise à jour en date avec plus de 1 000 ajouts promis.

Rebel Wolves avait indiqué il y a quelques jours que The Blood of Dawnwalker recevrait « dans le courant de la semaine » une massive mise à jour 1.1 ajoutant plusieurs changements et fonctionnalités parmi « plus de 1 100 autres améliorations et correctifs ». Ce nouveau patch est donc enfin disponible depuis quelques minutes, et voici ce qu'il faut en retenir.

Quels sont les principaux ajouts à retenir de la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker ?

Avec plus de 1 100 changements promis par la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker, nous allons lister ici les plus importants à retenir, qui sont :

L'introduction d'un moyen de se respécialiser en récupérant les points et le temps investi dans les trois arbres de compétence afin de les réattribuer selon nos besoins.

en récupérant les points et le temps investi dans les trois arbres de compétence afin de les réattribuer selon nos besoins. Caresser des animaux : introduction d'un mini-jeu pour caresser chiens et chats, mais en utilisant le système de direction des attaques dans les combats pour rendre le tout plus interactif.

: introduction d'un mini-jeu pour caresser chiens et chats, mais en utilisant le système de direction des attaques dans les combats pour rendre le tout plus interactif. Nouvelle difficulté « indulgente » qui remplace ainsi la difficulté « Histoire » avec de nouvelles assistances en combat.

qui remplace ainsi la difficulté « Histoire » avec de nouvelles assistances en combat. De nouvelles options de sous-titrage pour ajouter des sous-titres à « Tous les dialogues » de The Blood of Dawnwalker.

pour ajouter des sous-titres à « » de The Blood of Dawnwalker. Mise à jour de FrameGen pour ajouter de nouveaux paramètres afin d'améliorer les performances en jeu sur PC.

pour ajouter de nouveaux paramètres afin d'améliorer les performances en jeu sur PC. Améliorations de la caméra, des combats, et des déplacements pour une expérience de jeu plus fluide, tant en combat que pendant l'exploration.

pour une expérience de jeu plus fluide, tant en combat que pendant l'exploration. Mise à jour de la version japonaise : le sang et les éléments gore ne sont désormais plus censurés dans la version japonaise de The Blood of Dawnwalker sur Steam.

Quels sont les autres apports de la mise à jour 1.1 ?

Autrement, la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker apporte pléthore d'autres changements et correctifs à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse de l'interface, des contrôles au clavier/souris ou à la manette, à des bugs visuels et autres bienfaits parmi les fameux « 1 100 changements » promis par Rebel Wolves. Si vous souhaitez consulter les notes de ce patch massif dans ses moindres détails (mais pour l'heure uniquement en anglais), rendez-vous sur sa page dédiée via le site officiel de The Blood of Dawnwalker.

Source : Site officiel de Dawnwalker