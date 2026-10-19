Un mois et demi après sa sortie, The Blood of Dawnwalker s'offre une nouvelle mise à jour majeure avec « plus de 1 100 changements », voici ce qu'il faut en retenir.

The Blood of Dawnwalker continue de se mettre à jour régulièrement en attendant les DLC gratuits post-lancement promis par son studio, et surtout une suite qui va prendre le parti audacieux de déplacer le récit dans une époque plus contemporaine à la nôtre. D'ici là, le titre va donc passer dans le courant de la semaine en version 1.1 avec pléthore de changements comme de nouvelles fonctionnalités ou des améliorations sur différents aspects du gameplay ou techniques. On dissèque tout ça avec nos griffes de vampire.

Quels changements majeurs apporte la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker ?

Sur le Reddit officiel de The Blood of Dawnwalker, les développeurs ont présenté les principales nouveautés à attendre de la mise à jour 1.1 du titre, en mettant en avant de nouvelles fonctionnalités, ainsi que diverses améliorations à venir, ce qui représenterait la face visible d'un immense iceberg de « plus de 1 100 autres améliorations et correctifs ».

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour 1.1 ?

Commençons donc par les nouvelles fonctionnalités à venir dans The Blood of Dawnwalker, qui sont les suivantes :

Bouffée de Rennaissance d'Esprit : la mise à jour 1.1 va enfin introduire un moyen de se respécialiser en récupérant les points et le temps investi dans les trois arbres de compétence afin de les réattribuer selon nos besoins ;

: la mise à jour 1.1 va enfin introduire un moyen de se respécialiser en récupérant les points et le temps investi dans les trois arbres de compétence afin de les réattribuer selon nos besoins ; Caresser des animaux : la mise à jour 1.1 va introduire un mini-jeu pour caresser chiens et chats, mais en utilisant le système de direction des combats pour ce que les développeurs appelle de la « Caresse. Directionnelle. D'animaux » ;

: la mise à jour 1.1 va introduire un mini-jeu pour caresser chiens et chats, mais en utilisant le système de direction des combats pour ce que les développeurs appelle de la « » ; Nouvelle difficulté « indulgente » qui remplace la difficulté « Histoire » avec de nouvelles assistances en combat ;

qui remplace la difficulté « Histoire » avec de nouvelles assistances en combat ; De nouvelles options de sous-titrage pour ajouter des sous-titres à « TOUS les dialogues » de The Blood of Dawnwalker.

Quels sont les changements et améliorations de la mise à jour 1.1 ?

Passons ensuite aux principaux changements et améliorations qu'apporte la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker mis en avant par les développeurs comme suit :

Mise à jour de FrameGen pour ajouter de nouveaux paramètres ;

pour ajouter de nouveaux paramètres ; Améliorations de la caméra, des combats, et des déplacements pour une expérience de jeu plus fluide, tant en combat que pendant l'exploration ;

pour une expérience de jeu plus fluide, tant en combat que pendant l'exploration ; Mise à jour de la version japonaise : le sang et les éléments gore ne sont plus censurés dans la version japonaise du jeu sur Steam

: le sang et les éléments gore ne sont plus censurés dans la version japonaise du jeu sur Steam Il ne s'agit qu'une partie des « plus de 1 100 autres améliorations et correctifs » à venir, mais que les développeurs n'ont pas encore détaillé.

Quand sortira la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker ?

Les développeurs ont ainsi annoncé que la mise à jour 1.1 de The Blood of Dawnwalker arrivera « dans le courant de la semaine », sans plus de précision. Il faudra donc attendre encore un peu pour voir tout cela arriver, mais aussi connaître plus en détail les « plus de 1 100 autres améliorations et correctifs » à attendre de cette nouvelle version majeure du titre vampirique de Rebel Wolves.

Source : Reddit