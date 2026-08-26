La sortie du très attendu The Blood of Dawnwalker approche, et son studio vient tout fraîchement d'annoncer quand vous pourrez le prétélécharger et le lancer chez vous.

En parallèle des folles annonces autour de The Witcher 3 avec un Remaster massif et entièrement gratuit pour les détenteurs du jeu original et une présentation de son extension Songs of the Past durant la Gamescom 2026, de nombreux vétérans de CD Projekt RED se préparent sous la bannière Rebel Wolves à sortir leur propre RPG dark fantasy sur fond de vampirisme, le très attendu The Blood of Dawnwalker. En amont de sa sortie le 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, voici tout ce qu'il faut savoir en vue de son lancement.

Quand prétélécharger The Blood of Dawnwalker et à quelle heure le jeu va se lancer ?

En préparation de sa sortie le 3 septembre 2026 sur PC, PS5, PS5 Pro et Xbox Series, il sera possible de prétélécharger The Blood of Dawnwalker histoire d'être prêt à le lancer dès son lancement. Voici quand cela pourra être possible et quel espace requis demandera le jeu sur chacune des plateformes concernées :

PC : prétéléchargmeent ouvert à partir du 1er septembre 2026, pour un poids d'environ 55 Go

: prétéléchargmeent ouvert à partir du 1er septembre 2026, pour un poids d'environ 55 Go PS5 : prétéléchargmeent ouvert à partir du 1er septembre 2026, pour un poids d'environ 50 Go

: prétéléchargmeent ouvert à partir du 1er septembre 2026, pour un poids d'environ 50 Go Xbox Series : prétéléchargmeent ouvert à partir du 1er septembre 2026, pour un poids d'environ 80 Go (étrangement)

Les heures de lancement du jeu par plateforme

Une fois The Blood of Dawnwalker prétéléchargé, vous serez donc en mesure de le lancer dès qu'il sera disponible à partir du 3 septembre 2026. Là encore, on remarque quelques différences en fonction des plateformes, comme suit :

PC : lancement le 3 septembre 2026 à partir de minuit (CEST), et à l'horaire équivalent en fonction de la zone temporelle

: lancement le 3 septembre 2026 à partir de minuit (CEST), et à l'horaire équivalent en fonction de la zone temporelle PS5 et Xbox Series : lancement le 3 septembre 2026 à partir de minuit heure locale, à l'exception de l'Australie, l'Indonésie et les autres pays couvrant plusieurs fuseaux horaires. Le lancement aura alors lieu à minuit selon l'heure de la capitale ; pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, elle a lieu à minuit HAE (UTC-4, heure de New York).

Les configurations PC requises de The Blood of Dawnwalker et les modes graphiques attendus sur consoles

Outre les dates et heures de prétéléchargement et de lancement de The Blood of Dawnwalker, on connaît également en détail les configurations PC requises et les différents modes graphiques prévus sur consoles à l'occasion d'un Patch Day One qui intègrera notamment un mode Performance à 60 fps grandement demandé par la communauté. Voyons tout cela plus en détail.

Configurations PC requises de The Blood of Dawnwalker

Le graphique ci-dessous s'intéresse à quatre types de configurations PC requises pour The Blood of Dawnwalker afin d'en profiter dans différentes résolutions et avec différents paramètres graphiques, et avec quel framerate attendu en conséquence, comme suit :

1080p / 30 fps – Bas

Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

Processeur : Intel Core i5-11400F / AMD Ryzen 7 2700X

RAM : 16 Go

Stockage : SSD 60 Go

1080p (FullHD) / 60 fps – Moyen

Carte graphique : RTX 2060 SUPER / GTX 1070 Ti / RX 5700 / Intel Arc A750

Processeur : Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X

RAM : 16 Go

Stockage : SSD 60 Go

1440p (2K) / 60 fps – Elevé

Carte graphique : RTX 4060 / RX 7600 XT / Intel Arc B580

Processeur : Intel Core i7-11700K / Ryzen 7 5700X

RAM : 16 Go

Stockage : SSD 60 Go

2160p (4K) / 60 fps – Ultra

Carte graphique : RTX 4070 Ti / RX 9070

Processeur : Intel Core i7-12700K / Ryzen 7 7800X3D

RAM : 16 Go

Stockage : SSD 60 Go

© Rebel Wolves

Les modes graphiques prévus à la sortie du jeu sur consoles

De même, à l'exception de la Xbox Series S, les versions consoles de The Blood of Dawnwalker disposeront de différents modes graphiques afin de favoriser la qualité, les performances, ou un équilibre entre les deux, comme suit :

Modes sur PS5 Pro : Performance (ciblant 60 fps) Équilibré (ciblant 40 fps) Qualité (ciblant 30 fps). La PS5 Pro offre également des améliorations visuelles globales sur The Blood of Dawnwalker

Modes sur PS5 : Performance : cible les 60 fps Équilibré, cible les 40 fps Qualité, cible les 30 fps

Modes sur Xbox Series X : Performance : cible les 60 fps Équilibré, cible les 40 fps Qualité, cible les 30 fps

La Xbox Series S ne disposera donc que d'un seul mode ciblant les 30 fps.

Source : The Blood of Dawnwalker sur X.com