Souvent qualifié de « Fallout dans l’espace » par les joueurs, Starfield aura malheureusement échoué à convaincre une bonne partie de son public. De fait, les joueurs sont aujourd’hui nombreux à attendre l’arrivée d’un Fallout 5, qui devra toutefois visiblement attendre que Bethesda en ait fini avec The Elder Scrolls 6 avant. Heureusement, d’autres RPG seront là pour nous aider à patienter toutes ces années, à l’instar par exemple de The Blood of Dawnwalker, dont la proposition devrait pouvoir séduire les fans de Fallout.

Et en l’occurrence, on ne parle pas forcément ici des jeux développés par Bethesda, mais de ceux de Black Isle Studios, qui s’est illustré sur les deux premiers opus de la franchise avant que celle-ci ne soit finalement rachetée. Car comme l’a récemment confié le réalisateur du jeu dans les colonnes d’Eurogamer, The Blood of Dawnwalker partagera en effet un gros point commun avec les premiers Fallout : son sens de la liberté. « Notre jeu ressemble beaucoup aux anciens Fallout […] où vous avez un objectif clair et où tout est facultatif », explique le créateur.

« Vous parcourez le monde, vous décidez de ce que vous voulez faire. Il n’y a pas de quête principale ». Car c’est aussi précisément cela qui devrait faire toute la spécificité du titre de Rebel Wolves, conçu comme un vaste « bac à sable narratif ». Dans The Blood of Dawnwalker, le joueur a un objectif simple : réussir à sauver la famille du héros, Coen, dans un temps imparti de 30 jours et 30 nuits. La façon dont il met à profit ce temps, les quêtes qu’il réalise et la manière dont il souhaite procéder pour y arriver, en revanche, ne tient qu’à lui.

C’est donc en ce sens que le studio a largement puisé son inspiration dans les premiers Fallout, qui étaient justement réputés pour offrir aux joueurs une liberté d’une grande ampleur. Et ce n’est là que l’une des nombreuses ambitions de The Blood of Dawnwalker qui, pour rappel, est notamment développé par d’anciens membres clés de The Witcher 3: Wild Hunt. De fait, en s’inspirant de certains des meilleurs RPG, le premier titre de Rebel Wolves pourrait bien s’imposer comme l’une des nouvelles références du genre. Rendez-vous en 2026 pour s’en assurer.

Source : Eurogamer