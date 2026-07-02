11 après The Witcher 3, de nombreux vétérans de CD Projekt RED vont bientôt nous régaler d'un nouveau jeu qui partage de nombreux points communs avec lui sous la bannière Rebel Wolves : The Blood of Dawnwalker. Via une nouvelle séquence de gameplay partagée par IGN, on peut encore plus se rendre compte des liens de parenté entre ce nouveau RPG vampirique et le chef d'œuvre qu'a été la conclusion de la saga Geralt de Riv en attendant son troisième DLC, Songs of the Past, à venir l'an prochain.

Une quête de The Blood of Dawnwalker qui affiche des liens du sang évidents avec Witcher 3

En attendant fébrilement sa sortie le 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, les fans de RPG dark fantasy en monde ouvert à la Witcher 3 ont donc droit à du nouveau gameplay de The Blood of Dawnwalker, courtoisie d'IGN, qui a publié la vidéo exclusive de huit minutes ci-dessous. Celle-ci semble présenter le tout début du premier jeu à paraître de Rebel Wolves, avec une quête que le chef d'œuvre de CD Projekt RED n'aurait clairement pas renié. En sachant que le studio derrière Dawnwalker comprend de nombreux vétérans du studio polonais, le parallèle n'est guère surprenant.

En l'occurrence, Coen, le personnage principal de The Blood of Dawnwalker, est à la recherche d'un villageois disparu. Comme Geralt, il le traque notamment en pistant sa trace, malgré le fait qu'il ne dispose pas des sens d'un sorceleur. Il peut toutefois compenser en sa qualité de demi-vampire. Toujours est-il qu'il parvient à le retrouver dans une crypte bien sinistre comme on aime, avec de mystérieuses peintures antiques. Ils ne sont toutefois pas seuls dans ce tombeau, et un petit combat de boss contre un monstre vient ponctuer cette quête.

Cet extrait de gameplay de The Blood of Dawnwalker montre de manière évidente les atomes crochus qu'il partage avec Witcher 3, mais aussi la richesse de son univers, sa belle direction artistique, et aussi un système de combat nettement plus plaisant que celui de Wild Hunt, qui laissait quelque peu à désirer. Voilà en tout cas un RPG à surveiller de très près, et vivement le 3 septembre 2026 pour y plonger pleinement ses crocs !

Source : IGN sur YouTube