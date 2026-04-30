Le très attendu The Blood of Dawnwalker promet-il, comme tout bon RPG qui se respecte, une grosse durée de vie ? Son studio a donné une estimation qui annonce la couleur.

Rebel Wolves, composé de vétérans de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 chez CD Projekt RED, a enfin levé le voile cette semaine quant à la date de sortie de The Blood of Dawnwalker, le RPG vampirique particulièrement attendu, qui sortira donc les crocs le 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. En sa qualité de jeu en monde ouvert avec une importante dimension narrative dirigée par nos choix, on peut s'attendre à une durée de vie conséquente, et il semblerait que la soif de sang des amateurs de titres du genre sera largement étanchée.

Une grande aventure entre la vie et la non-mort nous attend dans The Blood of Dawnwalker

Comme on pouvait s'y attendre d'un jeu développé par des vétérans de CD Projekt RED, The Blood of Dawnwalker porte définitivement la marque de jeux comme The Witcher 3, mais avec un double twist. D'une part, le fait que Coen, notre protagoniste, soit un hybride humain le jour et vampire la nuit. Ensuite, le titre propose justement une utilisation plutôt innovante du cycle jour/nuit, où différentes actions dans le monde ouvert, la réalisation d'une quête ou l'apprentissage d'une compétence, coûtent un certain nombre d'unités de temps. Chaque jour et nuit se divise ainsi en huit segments. À noter que l'objectif principal est de sauver la famille de Coen, et qu'il dispose de 30 jours pour cela.

Malgré cette course contre la montre de The Blood of Dawnwalker, qui nous force à faire des choix cornéliens et à utiliser notre précieux temps à bon escient, le directeur de Rebel Wolves, Konrad Tomaszkiewicz, a promis une durée de vie très conséquente pour le premier titre de son studio. Via notamment un article sur le PlayStation.Blog, il a en effet indiqué que les playtests actuels font état d'une campagne pouvant durer « entre 55 et 70 heures » selon les capacités du testeur et sa rapidité pour avancer dans la complétion du jeu.

The Blood of Dawnwalker s'annonce donc comme un RPG dense comme on peut s'y attendre de la part d'un titre de cette envergure, malgré la pression de devoir gérer correctement son temps. On reste tout de même sur une durée de vie relativement raisonnable, en comparaison d'un gargantuesque Crimson Desert qui peut nous occuper plus d'une centaine d'heures. Quoi qu'il en soit, Rebel Wolves propose un premier jeu prometteur à bien des égards, et notre sang boue d'anticipation à l'idée d'y jouer à partir du 3 septembre 2026.

Source : PlayStation.Blog