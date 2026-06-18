The Blood of Dawnwalker prouve encore à quel point il tient de The Witcher 3 alors que son studio prévoit de faire un beau geste aux joueurs après sa sortie.

The Blood of Dawnwalker partage énormément de points communs avec The Witcher 3, et son studio ne s'en cache clairement pas. D'autant que Rebel Wolves compte de nombreux vétérans de CD Projekt RED qui ont justement travaillé sur The Witcher 3, dont son directeur lui-même, ou encore Cyberpunk 2077. Fatalement, ils ont emporté avec eux une certaine expertise mais aussi des pratiques qui ont controbué à la très bonne réputation du studio polonais après la sortie de The Wild Hunt.

Des liens du sang forts et gratuits entre The Blood of Dawnwalker et The Witcher 3

En attendant de pied ferme l'arrivée de The Blood of Dawnwalker ce 3 septembre 2026, qui va donc marquer le début d'un mois proprement infernal en termes de sorties vidéoludiques, on sait déjà que Rebel Wolves a des plans très ambitieux après son tout premier jeu. Les transfuges de CD Projekt RED prévoient en effet déjà de proposer une suite aux aventures de Coen, qui se dérouleraient cette fois à notre époque.

Avant cela, Konrad Tomaszkiewicz, PDG de Rebel Wolves, a par ailleurs confié dans une interview auprès de PAP Biznes que le studio compte bien assurer un suivi régulier après la sortie de The Blood of Dawnwalker. Il serait notamment question d'une « feuille de route comprenant des petits ajouts gratuits ». Comme The Witcher 3 après sa sortie, le premier jeu de Rebel Wolves devrait donc accueillir au fur et à mesure des DLC gratuits venant rajouter du nouveau contenu comme des quêtes, des fonctionnalités ou des éléments cosmétiques, entre autres possibilités.

Pour l'heure, il ne serait cependant pas encore question de DLC de plus grande envergure comme des extensions. Tout vient cependant à point à qui sait attendre, et gageons que Rebel Wolves affinera sa stratégie en fonction du succès de The Blood of Dawnwalker. Est-ce que sa sortie début septembre lui permettra de briller un peu avant une seconde moitié de mois implacable ? L'avenir nous le dira.

Source : PAP Biznes