Développé par des anciens de The Witcher 3, The Blood of Dawnwalker s'apprête à faire une grande annonce très prochainement dans le cadre d'un événement d'envergure.

Alors que le PDG du studio Rebel Wolves, Konrad Tomaszkiewicz, évoquait dans une très récente interview leur premier jeu très attendu et à venir cette année, The Blood of Dawnwalker, en indiquant qu'il était entièrement jouable sur PS5 et garanti sans IA générative rémanente, voilà que le RPG vampirique fait l'objet d'une annonce à ne pas manquer et à venir prochainement, avec une grande présentation au programme, et surtout enfin l'annonce de sa date de sortie précise.

The Blood of Dawnwalker invite sa coterie pour un rassemblement majeur

Aux dernières nouvelles, The Blood of Dawnwalker doit bel et bien sortir plus tard dans le courant de cette année, mais n'avait pas encore annoncé de date de sortie en bonne et due forme. Alors qu'on pensait qu'il ferait pourrait faire une apparition remarquée à l'occasion du Summer Game Fest à venir en juin, il ne faudra finalement pas patienter aussi longtemps pour la découvrir, puisque Rebel Wolves nous invite cordialement à un événement « En Route vers le Lancement » à venir pas plus tard que ce 28 avril 2026 à 18 heures chez nous.

En plus de l'annonce de la date de sortie finale de The Blood of Dawnwalker sur PC, PS5 et Xbox Series, cet événement permettra également à Rebel Wolves de présenter une nouvelle séquence de gameplay en monde ouvert, de partager une bande-annonce visant à résumer l'histoire du titre, ou encore de divulguer les configurations PC requises pour le faire tourner correctement.

Les développeurs de The Blood of Dawnwalker en profiteront également pour partager les coulisses du jeu et leur vision pour ce RPG vampirique plutôt unique en son genre et dans son approche du cycle jour/nuit dans un monde ouvert. Rendez-vous donc le 28 avril 2026 pour voir Coën et les loups rebelles de CD Projekt RED montrer les crocs pour leur titre dark fantasy prometteur en attendant un certain The Witcher 4 du studio polonais d'origine.

Source : Bandai Namco/Rebel Wolves sur YouTube