Après sa dernière annonce qui avait refroidi les joueurs consoles quant aux performances attendues du jeu, The Blood of Dawnwalker se fend d'une nouvelle annonce pour les rassurer.

Dans une récente vidéo de gameplay, The Blood of Dawnwalker a présenté plus en détail ses différents modes graphiques sur consoles. Cela complète l'annonce des configurations PC requises, qui permettent quant à elles, avec la bonne machine, de faire tourner le jeu en dépassant allègrement les 60 fps. Sur PS5, voire même PS5 Pro et Xbox Series, il semblait toutefois que le son de cloche soit très différent, avec apparemment une limite à 40 fps, même en mode Performance sur la console la plus puissante de Sony. Rebel Wolves est toutefois revenu sur cette annonce en promettant une nette amélioration via un désormais traditionnel Patch Day One.

Un Patch Day One promis pour améliorer les performances des versions consoles de The Blood of Dawnwalker

En amont de sa sortie très attendue le 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, The Blood of Dawnwalker se place plus que jamais comme l'Action-RPG dark fantasy de référence en attendant la prochaine extension de The Witcher 3 à venir courant 2027, et surtout The Witcher 4 qui ne sortira quant à lui qu'en 2028. Malheureusement, Rebel Wolves a pendant un temps douché les espoirs de nombreux joueurs consoles en annonçant un mode Performance ne pouvant pas aller au-delà de 40 fps.

Cela a provoqué une certaine levée de boucliers de la part de ses joueurs, au point d'encourager les développeurs de The Blood of Dawnwalker à rapidement faire volteface. Sur le compte X.com officiel du jeu, le studio polonais composé de nombreux vétérans de CD Projekt RED a en effet confirmé peu après la vidéo de gameplay polémique que le jeu « recevra un mode Performance ciblant les 60 fps sur PS5, PS5 et Xbox Series X à sa sortie via un patch de lancement ».

Le compte X.com de The Blood of Dawnwalker poursuit en expliquant que son studio avait « répondu à vos questions sur les performances sur console en nous basant sur ce que nous savions pouvoir garantir en toute confiance pour le lancement. Le mode Performance était déjà en préparation, mais il était encore en phase de test. Nous n'étions tout simplement pas encore prêts à le promettre. Mais il est clair que cela comptait pour beaucoup d'entre vous et nous avons donc mis un point d'honneur à le déployer à la sortie du jeu ».

Les nouvelles spécificités graphiques sur consoles en détail

En plus de cette bonne nouvelle pour les joueurs consoles attendant The Blood of Dawnwalker (à l'exception de l'éternellement boudée Xbox Series S, en raison de son hardware bien inférieur à celui de la Series X), Rebel Wolves a également détaillé les spécifications graphiques à attendre avec le Patch Day One du jeu.

Modes sur PS5 Pro : Performance (ciblant 60 fps) Équilibré (ciblant 40 fps) Qualité (ciblant 30 fps). La PS5 Pro offre également des améliorations visuelles globales sur The Blood of Dawnwalker

Modes sur PS5 : Performance : cible les 60 fps Équilibré, cible les 40 fps Qualité, cible les 30 fps

Modes sur Xbox Series X : Performance : cible les 60 fps Équilibré, cible les 40 fps Qualité, cible les 30 fps

La Xbox Series S ne disposera donc que d'un seul mode ciblant les 30 fps.

Source : The Blood of Dawnwalker sur X.com