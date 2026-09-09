À peine sorti, The Blood of Dawnwalker a rapidement atteint le million de ventes, et son studio se prépare déjà pour une suite dont le production est d'ores et déjà confirmée.

Sorti le 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, The Blood of Dawnwalker aurait donc dépassé le seuil symbolique du million de ventes en seulement trois jours. Si le tout premier jeu de Rebel Wolves, composé de vétérans de The Witcher 3, devrait recevoir du contenu gratuit post-lancement, ses créateurs n'ont visiblement pas le temps de niaiser et recrutent déjà pour une suite qu'on savait d'ailleurs déjà prévue avant même la sortie du nouveau RPG dark fantasy en vogue.

The Blood of Dawnwalker 2 déjà en chantier alors que le premier a dépassé le million de ventes

À l'occasion du Summer Game Fest 2026, Rebel Wolves n'avait pas caché ses ambitions pour sa licence de RPG dark fantasy qu'est The Blood of Dawnwalker. Après un premier épisode dans une ambiance médiévale, les vétérans de The Witcher 3 avaient en effet teasé que sa suite se déroulerait quant à lui plutôt à notre époque. Mieux encore, malgré les siècles d'écart entre ces deux versions de Coen, la fonctionnalité qui avait fait la renommée de Mass Effect ou de la série The Witcher selon laquelle nos sauvegardes et nos choix se transféraient d'un jeu à l'autre serait également présente dans leur saga vampirique.

Une semaine après la sortie de The Blood of Dawnwalker, le directeur narratif du jeu, Jakub Szamalek a en tout cas annoncé plusieurs bonnes nouvelles via son compte LinkedIn : le jeu est en effet « sorti sous les éloges de la critique et a dépassé le million d'exemplaires vendus lors du week-end de lancement. Mais ce n'est pas tout ! Nous ne comptons pas nous reposer sur nos lauriers, loin de là ! Nous pensons déjà à la suite. Alors… roulement de tambour ! Je suis à la recherche d'un scénariste en chef qui écrit EXCEPTIONNELLEMENT bien pour m'épauler, ainsi que l'équipe narrative, dans la création du prochain chapitre de la saga Dawnwalker ».

En plus de cette annonce par le directeur narratif de The Blood of Dawnwalker, une offre d'emploi pour un scénariste en chef de la part de Rebel Wolves est désormais en ligne sur le site Skillshot.pl, mais ne donne pas de nouveaux détails croustillants sur sa suite. Tout au plus pouvons-nous lire que le studio polonais recherche également « quelqu'un qui a de l'expérience dans la gestion d'équipe ».

En attendant du contenu gratuit post-lancement sur le premier jeu

Si Rebel Wolves ne perd pas de temps pour plancher sur une suite à The Blood of Dawnwalker, le premier jeu devrait normalement recevoir du contenu post-lancement incessamment sous peu. À l'instar de The Witcher 3 en son temps, les développeurs vont en effet injecter du nouveau contenu gratuit sur leur titre, sous forme de quêtes additionnelles, fonctionnalités ou cosmétiques, à en croire leur propre communication à ce sujet. Il convient donc d'attendre de plus amples nouvelles de leur part à ce propos.

Sources : Jakub Szamalek sur LinkedIn ; Skillshot.pl