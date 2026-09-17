Pour accentuer la dualité d'identité mi-humain mi-vampire de son personnage principal, The Blood of Dawnwalker présente une mécanique assez particulière nous laissant 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille. Compte tenu du fait que le mod le plus téléchargé à ce jour a pour but de supprimer cette limite de temps, il semblerait que ce qui fait la particularité du premier titre de Rebel Wolves ne fait pas l'unanimité. Qu'à cela ne tienne, son directeur, Konrad Tomaszkiewicz, a visiblement d'autres idées » folles » pour les prochaines productions du studio et continuer d'innover dans le genre RPG.

Le directeur de The Blood of Dawnwalker revient sur la mécanique de temps controversée et son usage à l'avenir

Lors d'une récente interview auprès d'Eurogamer, Konrad Tomaszkiewicz, le directeur de The Blood of Dawnwalker, a évoqué la mécanique de temps qui définit la quête principale du premier jeu de Rebel Wolves. Interrogé sur le fait que ce système plutôt novateur dans un RPG fait partie intégrante de l'identité de la licence, il a indiqué que « rien n'avait encore été décidé ». Il a toutefois précisé que les développeurs comptent « expérimenter avec cette fonctionnalité ». Il se pourrait donc qu'on la retrouve sous une forme différente dans les prochains épisodes de la saga.

Le directeur de The Blood of Dawnwalker a notamment évoqué l'intérêt d'une telle mécanique de temps pour « mettre en exergue le caractère urgent de certains événements en jeu ». Il précise toutefois que cela ne « veut pas dire qu'on réutilisera le même schéma ou la même boucle dans tous les jeux ». Il s'adresse par ce biais aux joueurs qui n'ont pas apprécié la limite des 30 jours et 30 nuits, au point de vouloir la supprimer. Bien que cela le chagrine, Konrad Tomaszkiewicz dit comprendre leurs réticences, mais les invite tout de même à lui accorder une seconde chance.

© Bandai Namco / Rebel Wolves

D'autres « idées folles » à explorer pour continuer d'innover dans le genre RPG

Si le directeur de The Blood of Dawnwalker envisage d'explorer d'autres pistes d'utilisation de la mécanique de temps, il a également évoqué auprès d'Eurogamer qu'il « envisage et explore d'autres idées folles susceptibles de renouveler le genre du RPG et de surprendre le public à l'avenir ». Rebel Wolves ne manque donc clairement pas d'ambition après un premier jeu qui l'était déjà grandement, compte tenu des effectifs relativement modestes du studio pour un tel projet.

Si on ne sait pas encore quand sortira The Blood of Dawnwalker 2, tout porte en tout cas à croire que cette suite nous emmènera cette fois dans une époque plus contemporaine, avec un Coen vieux de plusieurs siècles et donc nettement plus puissant et expérimenté. Dans la veine des trilogies Mass Effect et The Witcher, il serait également question de la possibilité de transférer sa sauvegarde du premier épisode, et donc de transposer ses choix dans sa suite. Reste à voir si Rebel Wolves parviendra vraiment à créer de nouveau la surprise en se départissant du thème médiéval fantasy de The Blood of Dawnwalker pour proposer une expérience se rapprochant d'avantage d'un Vampire La Mascarade. On ne risque toutefois pas d'en voir la couleur avant plusieurs années.

Source : Eurogamer