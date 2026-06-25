En pleine phase d'optimisation, le studio derrière The Blood of Dawnwalker a mis à jour les configurations PC requises, pour le soulagement de nombreux joueurs.

Il y a quelques mois, les vétérans de CD Projekt RED et The Witcher 3 composant le jeune studio Rebel Wolves avaient annoncé la date de sortie de leur tout premier jeu, le très prometteur The Blood of Dawnwalker, à venir donc le 3 septembre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series. Cela fut également l'occasion de présenter une première ébauche des configurations PC requises, qui s'avéraient particulièrement gourmandes. Entre-temps et alors que les développeurs peaufinent le titre, nous avons eu droit à une mise à jour rassurante sur ce point.

The Blood of Dawnwalker semble avoir moins soif de sang sur PC qu'escompté

Pour l'heure, les nouvelles configurations PC requises pour The Blood of Dawnwalker ne s'intéressent qu'au strict minimum, à savoir le minimum requis, et la configuration recommandée. Rebel Wolves précise en effet qu'il reviendra plus tard pour les configurations moyenne et ultra, « après les processus finaux d'optimisation ». Compte tenu du fait que le titre sort le 3 septembre 2026, les développeurs ont encore un peu de marge pour peaufiner leur formule.

Toujours est-il que les configurations minimum et recommandée de The Blood of Dawnwalker devraient le faire tourner respectivement à 1080 à 30 fps et 1440p à 60 fps, en comptant a priori l'activation d'une solution d'upscaling comme le DLSS ou le FSR, à en croire les réponses de Rebel Wolves à ce sujet. Quoi qu'il en soit, voici donc dans le détail les deux configurations, qui s'avèrent plutôt honnêtes, à l'exception peut-être d'une RTX 4060 pour les specs recommandées :

Configuration Minimum

Specs attendues : 1080p à 30 FPS

1080p à 30 FPS Carte graphique : AMD Radeon RX 580 ou NVIDIA GeForce GTX 1060

: AMD Radeon RX 580 ou NVIDIA GeForce GTX 1060 Processeur : AMD Ryzen 5 2700X ou Intel i5-11400F

AMD Ryzen 5 2700X ou Intel i5-11400F RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 60 Go, SSD requis

60 Go, SSD requis Système d'exploitation : Windows 10 ou ultérieur, DirectX12

Configuration Recommandée pour The Blood of Dawnwalker

Specs attendues : 1440p à 60 FPS

1440p à 60 FPS Carte graphique : AMD Radeon RX 7600 XT, NVIDIA GeForce RTX 4060 ou Intel Arc B580

: AMD Radeon RX 7600 XT, NVIDIA GeForce RTX 4060 ou Intel Arc B580 Processeur : AMD Ryzen 7 5700X ou Intel Core i7-11700K

AMD Ryzen 7 5700X ou Intel Core i7-11700K RAM : 16 Go

16 Go Stockage : 60 Go, SSD requis

60 Go, SSD requis Système d'exploitation : Windows 10 ou ultérieur, DirectX12

Source : Dawnwalker sur X.com