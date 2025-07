Initialement prévu pour la fin d’année 2024, c’est finalement en ce mois de juin 2025 que The Alters, le nouveau jeu de 11 bit Studios, a vu le jour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces quelques mois de développement supplémentaires semblent avoir été bénéfiques pour le studio puisque depuis sa sortie le 13 juin dernier, le titre est positivement accueilli par le public. Ou tout du moins, il l’était jusqu’à il y a encore quelques jours, avant que de malheureuses histoires de recours à l’IA générative ne viennent entacher ce succès.

Des traces d’IA générative repérées dans The Alters

En effet, au fil de leur découverte du jeu, certains joueurs ont pu s’apercevoir que The Alters avait eu recours à de l’IA générative pour certains textes et éléments présents dans l’aventure. En cause : le fait que le studio ait oublié de cacher les prompts dans certains sous-titres, qui affichent alors par exemple des phrases comme « Bien sûr ! Voici une version révisée centrée uniquement sur les données scientifiques et astronomiques » ou encore « Bien sûr ! Le texte traduit en portugais brésilien est… ».

Et le problème, au-delà du fait que les joueurs sont encore très réfractaires à cette idée, repose notamment sur le fait qu’à aucun moment 11 bit Studios n’a signalé avoir eu recours à de l’IA générative dans The Alters. Or, comme le stipule par exemple Valve dans sa charte depuis le 10 janvier 2024, tous les jeux y ayant recours doivent obligatoirement le stipuler sur leur fiche présente dans la boutique. Chose que n’a pourtant pas faite le studio, ce qui a d’autant plus provoqué l'indignation des joueurs.

11 bit Studios réagit à la polémique

Face à la polémique grandissante, les créateurs de The Alters ont ainsi décidé de prendre la parole sur X… pour avouer leur faute tout en donnant leur version des faits. « Les éléments générés par IA n’ont été utilisés que comme des éléments temporaires au cours du processus de développement et de manière très limitée » commence par préciser le studio. « Notre équipe a toujours donné la priorité à une narration significative et artisanale, qui constitue l’un des fondements de notre jeu ».

« Au cours de la production, un texte généré par IA pour un asset graphique, qui devait servir de texture d’arrière-plan, a été utilisé par l’un de nos concepteurs graphiques en tant que placeholder. Il n’a jamais été prévu que cela fasse partie de la version finale » assure alors 11 bit Studios. De fait, si un tel élément figure aujourd’hui encore dans The Alters, c’est uniquement « en raison d’un oubli interne » qui sera corrigé à l’issue d’un futur patch. « Il s’agissait d’un cas isolé, et l’asset en question est en train d’être mis à jour ».

Pour ce qui est des localisations vidéos réalisées par IA, le studio précise alors que celles-ci ont été ajoutées lors de la dernière étape du développement, ce qui a « nécessité des traductions supplémentaires de dernière minute ». « En raison de contraintes de temps extrêmes, nous avons choisi de ne pas impliquer nos partenaires de traduction et avons fait traduire ces vidéos à l’aide de l’IA pour qu’elles soient prêtes au moment du lancement ». Là encore, donc, des mises à jour de ces textes sont en cours de préparation pour une future mise à jour de The Alters.

Les dessous du développement

« Tandis que les outils d’IA évoluent, ils présentent de nouveaux défis et de nouvelles opportunités dans le développement d’un jeu » conclut alors 11 bit Studios. « Nous adaptons activement nos processus internes à cette réalité. Mais nous restons par-dessus tout attachés à la transparence dans la manière nous créons nos jeux. Nous vous remercions pour votre compréhension et pour votre soutien continu dans la poursuite de cet objectif ». Pas sûr que cela suffise à calmer la gronde des joueurs mais au moins, les choses sont désormais claires pour The Alters.