The Alters veut offrir une meilleure expérience de jeu, et pour cela, son studio vient de déployer une très grosse mise à jour avec pas mal de changements au programme.

Depuis sa sortie en juin, The Alters a su séduire les joueurs avec son concept unique et sa narration captivante. Mais comme souvent avec les jeux ambitieux, quelques bugs sont venus perturber l’expérience. Bonne nouvelle : la mise à jour 1.1.0 est là pour rectifier le tir. Et elle ne fait pas les choses à moitié. Cela intervient quelques temps après la récente polémique.

Une mise à jour très attendue pour The Alters

Déployé et disponible, ce patch corrige de nombreux problèmes signalés depuis le lancement de The Alters. Il s’attaque en priorité à des bugs qui touchaient directement la progression dans l’histoire, notamment dans l’acte 2. Certaines quêtes pouvaient rester bloquées, ou des personnages continuaient d’apparaître alors qu’ils étaient censés avoir quitté la base. Ces soucis devraient désormais appartenir au passé. Autre amélioration majeure : la gestion des Alters rebelles. Leur comportement était parfois incohérent, entre cabines non utilisées ou dialogues hors contexte. Le jeu devient ici plus logique, plus fluide, et surtout plus crédible.

Au-delà des quêtes, cette mise à jour de The Alters vient aussi améliorer le confort général de l’expérience. Le système de production a été ajusté : fini les ressources bloquées pour rien quand aucune tâche n’est lancée. L’exploration de la planète est aussi plus stable grâce à la correction de plusieurs crashs, que ce soit lors des déplacements rapides, des escalades ou sur certaines plateformes comme la PS5 et le Steam Deck. Même les petits détails ont été pris en compte. La lumière du Luminator, qui pouvait provoquer des effets gênants, a été corrigée. Idem pour certains sons mal synchronisés, ou encore des effets visuels trop agressifs.

Plus de 50 corrections au total

Les joueurs non anglophones seront ravis d’apprendre que la traduction a été revue sur The Alters. Plusieurs textes mal localisés ont été corrigés, et des sous-titres traduits automatiquement ont été remplacés dans les cinématiques. Un vrai plus pour profiter pleinement de l’histoire, surtout dans un jeu aussi narratif.

La liste complète des changements est longue. Plus de 50 correctifs ont été appliqués, allant des bugs mineurs aux problèmes plus visibles. Citons par exemple :

la disparition du succès "A quantum singularity",

les tutos vidéo trop longs,

le HUD mal calibré,

ou encore des messages d’alerte manquants lors du démontage d’avant-postes.

C’est donc une mise à jour complète pour The Alters, qui montre que le studio reste à l’écoute des retours et continue de peaufiner son jeu.

Source : Steam