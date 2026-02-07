À l’occasion du dernier Nintendo Direct, Square Enix a dévoilé la date de sortie de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, son futur Zelda-like qui séduit déjà les joueurs.

Ce jeudi, Nintendo reprenait encore une fois la parole au travers d’un nouveau Nintendo Direct, le troisième depuis le début de l’année. Mais tandis que les premiers étaient consacrés exclusivement à Super Mario Galaxy Le Film et Tomodachi Life : Une vie de rêve, celui-ci faisait en revanche la part belle aux jeux third-party, destinés à envahir la Nintendo Switch tout au long de l’année 2026. Et Square Enix n’a pas manqué d’être de la fête avec plusieurs de ses titres, dont The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

Car oui, l’annonce de la date de sortie de FF7 Rebirth sur Nintendo Switch 2 a beau avoir retenu une partie de l’attention, cela n’a pas empêché l’éditeur de profiter de l’événement pour remettre en avant l’une de ses futures nouveautés, que beaucoup qualifient d’ores et déjà de Zelda-like. Nouveau jeu des créateurs d’Octopath Traveler et Bravely Default, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales devrait ainsi faire le bonheur des amateurs d’action-RPG, et surtout d’expériences au style HD-2D particulièrement léché.

Mettant en scène les aventures d’Elliot et de Faie, son acolyte féérique, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales promet aux joueurs une véritable épopée à travers quatre époques différentes, dont la finalité sera de lever la malédiction qui touche la princesse du royaume d’Huther, Heuria. Pour ce faire, le héros pourra alors compter sur ses puissantes armes, personnalisables selon les goûts du joueur, mais aussi sur la magie de Faie, très efficace contre les hommes-bêtes et autres créatures qui se dresseront sur leur chemin.

« Profitez de combats intuitifs et gratifiants basés sur l’action, ainsi que de l'aide que vous apporteront les compétences stratégiques de Faie ; et révélez les secrets de l'histoire de ce monde » nous expliquent alors les créateurs du jeu, Claytechworks, pour présenter ce Zelda-like très prometteur. Et la bonne nouvelle, c’est que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir le découvrir, puisque The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sortira le 18 juin 2026 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Plusieurs éditions annoncées, dont un beau Collector

Notons que les précommandes, lancées dans la foulée du Nintendo Direct, nous ont permis d’apprendre que le titre aura droit à trois éditions. La première, vendue au tarif de 69.99€, ne sera autre que la version Standard de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, disponible au format physique comme numérique. La deuxième, vendue au tarif de 79.99€, prendra la forme d’une version Deluxe numérique qui vous donnera aussi accès à un ensemble d’accessoires in-game (Armille des fées, Bracelet de cheville des cerisiers et Bague rozelinne).

La troisième, enfin, n’est autre qu’une version Collector disponible en qualité limitée, qui vous coûtera la jolie somme de 239.99€. Sont néanmoins inclus dans cette dernière :

Une version physique The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

La mise à niveau vers l’édition Deluxe du jeu

La bande originale répartie sur 4 CDs

Une horloge à poser « La Porte du Temps », agrémentée d’une figurine de Faie

Précisons pour finir que comme le veut la coutume, toute précommande du jeu vous donnera également accès à des bonus supplémentaires, à savoir un accessoire (Broche du départ) et une magilithe d’épée (Attaque augmentée), qui vous confèreront un avantage dès le début de l’aventure.

Source : Square Enix