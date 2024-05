Disparue depuis un petit moment et pourtant vraiment adorée par une armée de fans, la franchise Test Drive Unlimited reviendra prochainement avec Test Drive Unlimited Solar Crown. Un tout nouveau jeu, très attendu, qui compte tenir tête aux deux titans du genre que sont Forza Motorsport et Gran Turismo. Et s'il est resté silencieux un moment, le jeu vient de nous faire une grosse annonce, à quelques jours seulement du Summer Games Fest.

Nacon n’aura visiblement pas voulu attendre le lancement des festivités pour se lancer dans la course aux annonces. C’est donc au calme sur ses réseaux que l’éditeur est venu nous donner des nouvelles de son prochain gros jeu. Test Drive Unlimited tient enfin sa date de sortie et débarquera sur PS5, Xbox Series et PC dès le 12 septembre 2024 !

Le jeu, développé par le studio Kylotonn, promet un mode carrière immersif, du multijoueur dynamique en totale liberté et plusieurs dizaines de bolides à piloter sur des circuits détaillés et animés. De jour comme de nuit, qu'il vente ou qu'il pleuve. C'est ça être pilote de course !

Tout un programme que l’on découvrira donc prochainement, le jeu devrait nous donner davantage de détails dans les mois qui viennent de toute façon. Par ailleurs si le jeu vous intéresse, sachez que les précommandes sont désormais ouvertes sur tous les supports.