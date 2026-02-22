Ce jeu de société tactique emblématique s'apprête à débarquer sur Steam en 2026, mais vous pouvez déjà y jouer gratuitement dès maintenant avec vos amis.

En 2021 sortait Descent: Légendes des Ténèbres, un jeu de société bien velu qui a rapidement su combler les amateurs de tactique et de stratégie. Une campagne de 16 scénarios, 40 personnages et 46 pièces de terrain à construire... Le jeu de Fantasy Flight Games s'est imposé comme une référence du jeu tactique. Et beaucoup de joueurs attendaient de pouvoir visiter à nouveau l'univers de Terrinoth. C'est à nouveau possible dès aujourd'hui, parce que son adaptation en jeu vidéo Terrinoth: Heroes of Descent s'apprête à sortir cette année sur Steam. Et vous pouvez l'essayer dès maintenant, complètement gratuitement pendant le Steam Next Fest.

Terrinoth: Heroes of Descent, une référence du jeu tactique arrive sur Steam

Il s'agit de la première fois que l'univers de Terrinoth est adapté en jeu vidéo, et c'est Artefacts Studio qui s'y colle en collaboration avec le studio Shine Group. Cette version numérique permet de mener une équipe de héros en choisissant parmi 8 aventuriers distincts. Exactement comme dans le jeu de plateau, ils ont tous une histoire et des capacités uniques qu'il faut apprendre à mélanger pendant les combats. Terrinoth: Heroes of Descent ne veut cependant pas noyer ses joueurs sous une tonne d'informations : on nous parle d'une vision digérée du combat au tour par tour, avec des synergies de pouvoirs et des combos dévastateurs.

La bande-annonce en anglais de Terrinoth: Heroes of Descent

L'histoire prend quant à elle place un an avant les événements du jeu de société. Le groupe d'aventuriers se lance à la recherche d'une mystérieuse Relique perdue au coeur d'un donjon, durant quatre chapitres aux environnements distincts et aux mécaniques uniques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de bloquer des dizaines d'heures pour pouvoir y jouer.

Effectivement, Terrinoth: Heroes of Legend a un système de missions modulables, avec des aventures qui peuvent prendre quelques heures pendant une soirée. Bien évidemment, les joueurs les plus téméraires pourront y passer des dizaines d'heures en accomplissant chaque quête secondaire pour voir toutes les possibilités scénaristiques.

Si vous connaissez le jeu de société original, ou que vous êtes simplement curieux de découvrir l'univers, c'est donc possible gratuitement. Le jeu a déjà sa propre page Steam et s'offre une démo pour le Steam Next Fest. Et vous pouvez inviter vos amis pour découvrir tout cela ce week-end. En attendant une sortie complète courant 2026.