Pour les fans de Terminator, 2025 était supposé être une grande année. En effet, avec deux adaptations de la franchise de James Cameron en cours de développement, le célèbre robot incarné par Arnold Schwarzenegger sur grand écran semblait bien parti pour faire un retour triomphal au format jeu vidéo. Mais c’était sans compter sur les déconvenues qui semblent aujourd’hui s’accumuler. Car après la disparition totale de Terminator Survivors des radars, c’est désormais au tour de Terminator 2D: No Fate d’annoncer une mauvaise nouvelle.

Terminator 2D: No Fate retarde légèrement sa sortie

« Terminator 2D: No Fate sortira maintenant le 31 octobre 2025 » a en effet révélé Reef Entertainment, éditeur du jeu, dans un message publié sur les réseaux sociaux hier. « La coordination et la fabrication de la version physique du jeu ont pris plus de temps que prévu, et nous avons donc dû retarder la sortie du jeu. Nous vous présentons nos excuses et vous remercions de votre patience » poursuit-il alors. Car à l’origine, il était effectivement prévu que le titre sorte dès le 5 septembre prochain, soit une poignée de semaines plus tôt.

Mais comme le précise la compagnie, ce report, aussi décevant soit-il pour les fans, « permettra également à l’équipe de Bitmap Bureau de disposer de plus de temps pour travailler sur les dernières améliorations du patch day one ». Ceci explique d'ailleurs pourquoi la version numérique de Terminator 2D: No Fate, qui n’est normalement pas concernée par ce problème de fabrication, est elle aussi reportée dans la foulée. « Nous souhaitons que tous les joueurs aient l’opportunité de découvrir la meilleure version [du jeu] ensemble ».

« Dès le moment où nous avons annoncé Terminator 2D: No Fate, la réponse a été absolument incroyable. À vous tous, merci infiniment pour votre soutien. Nous savons que cette nouvelle est décevante et nous apprécions votre compréhension » conclut alors Reef Entertainment. Et s’il est vrai que la nouvelle peut avoir de quoi décevoir les fans, on ne le dira jamais assez : il vaut mieux un jeu reporté qui sorte dans le meilleur état possible, qu’un jeu lancé prématurément au risque de s’y casser les dents. D’autant que dans le cas de Terminator 2D: No Fate, le report est alors de courte durée.