« Je reviendrai », qu’il disait… Oui, mais ce qu’il ne nous avait pas dit, c’est que cela prendrait finalement bien plus de temps qu’on ne le pensait. Avec deux adaptations actuellement en développement, l’univers de Terminator ne devrait normalement plus trop tarder à faire son grand retour dans le monde du jeu vidéo. Enfin, en tout cas si les jeux cessent d’être reportés. Car tandis que Terminator Survivors est toujours aux abonnés absents, Terminator 2D: No Fate, lui, accuse un nouveau retard de plusieurs semaines.

Terminator 2D: No Fate reporte (encore) sa sortie

Initialement prévu pour le 5 septembre, le jeu d’action en pixel-art développé par Bitmap Bureau avait en effet été reporté une première fois en juillet dernier, voyant ainsi sa date de sortie glisser au 31 octobre 2025. La raison invoquée par l’éditeur, Reef Entertainment, était alors qu’ils avaient besoin de plus de temps pour coordonner la fabrication de la version physique de Terminator 2D: No Fate. Et d’une certaine manière, cela leur a finalement rendu service, puisqu’ils ont ainsi pu échapper à une confrontation directe avec un certain Hollow Knight Silksong.

Le problème, cependant, c’est que ces histoires de version physique semblent décidément causer bien des désagréments à la compagnie, qui a par conséquent annoncé le report de Terminator 2D: No Fate au 26 novembre prochain. « Cet ajustement est dû aux changements actuels dans le commerce mondial et les tarifs douaniers, qui ont retardé l’expédition des composants de nos éditions Day One et Collector » explique Reef Entertainment dans un récent communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« Comme nous nous sommes engagés à lancer toutes les éditions en même temps, cette nouvelle date s’applique à la fois aux versions physiques et numériques dans le monde entier ». Et d’une certaine manière, c’est tout en leur honneur. « Nous apprécions sincèrement votre patience et votre compréhension, et nous sommes désolés pour ce nouveau retard. L’équipe travaille d’arrache-pied pour que votre attente en vaille la peine, et nous sommes impatients de partager Terminator 2D: No Fate avec vous ». Rendez-vous le 26 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch, donc.

Source : Reef Entertainment