Après des échecs au cinéma avec une série de films décevants, la franchise de James Cameron a un peu repris des couleurs sur Netflix avec Terminator Zero. Une série d'animation qui, si elle ne fait pas l'unanimité, est déjà un peu plus appréciée que les derniers longs-métrages. Alors que Cameron est à fond sur son Avatar 3, et toutes les autres suites, il réfléchit également à un nouveau projet pour la licence qui a lancé sa carrière. Deux jeux sont aussi en développement, dont un surprise qui vient tout juste d'être confirmé. Ça l'air canon.

Terminator 2D No Fate annoncé sur consoles et PC

L'éditeur Nacon et son studio de Milan travaillent actuellement sur Terminator Survivors. Un jeu jouable en solo, et en coopération, où vous incarnerez des survivants ayant pour mission de reconstruire une société. Tout en devant cela va de soi repousser les attaques des machines de Skynet. Il s'agira d'un titre en monde ouvert avec des mécaniques de survie différent des précédents jeux qu'on a pu avoir.

À côté de ça, le studio Bitmap Bureau a officialisé la sortie en 2025 de Terminator 2D: No Fate. Un second jeu qui avait leaké en décembre dernier. Comme on pouvait le supposer rien qu'avec le titre, ce soft inédit sera un hommage au film culte de James Cameron. Il vous fera ainsi revivre les principaux événements du long-métrage et ses scènes cultissimes. Et le T-800, incarné par Arnold Schwarzenegger au cinéma, ne sera pas le seul personnage jouable.

Terminator 2D: No Fate vous permettra de jouer avec le T-800, mais également Sarah et John Connor. Afin que la nostalgie soit totale, ce sera un jeu arcade à l'ancienne. Un run'n'gun, avec un pixel art du plus bel effet, que certains auraient rêvé avoir à l'époque. « Notre équipe a mis toute sa passion dans la création d’un gameplay arcade bourré d’adrénaline et de superbes graphismes en pixel art, des éléments qui rendent les jeux spéciaux à nos yeux. Étant donné que c’était notre premier jeu sous licence, nous voulions être à la hauteur de l’héritage de Terminator 2 » a déclaré Mike Tucker, directeur de conception et programmeur chez Bitmap Bureau.

Un jeu qui prolonge l'histoire du film culte

En plus de revivre les moments cultes de Terminator 2 comme le passage dans l'hôpital de Pescadero avec Sarah Connor, la baston dans le bar, la guerre des machines ou encore la course poursuite mythique à moto avec le T-1000, le jeu ambitionne d'aller plus loin. L'histoire sera étendue, bien qu'on n'en sache pas plus. « Je pense que Terminator 2D: No Fate est un hommage aux jeux d’arcade des années 80/90. Et ma mission était de créer le side-scroller Terminator 2 que nous aurions dû avoir dans notre jeunesse. Les joueurs contrôlent Sarah Connor, John Connor et le T-800 dans des missions au style arcade racontant le scénario de Terminator 2: Judgment Day, tout en étendant son histoire ».

Chaque personnage aura son propre style avec ses propres armes. Le gameplay de Sarah reflètera son agilité et sa réactivité; celui de John ses capacités à moyenne et longue portée; quand celui du T-800 sera axé sur le poids et la puissance de cette machine. Terminator 2D No Fate sortira le 5 septembre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Sur le papier, ça ressemble au jeu ultime pour les fans... qui ne sont pas réfractaires au pixel art.

Source : PlayStation Blog.