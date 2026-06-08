Après la déception de l'annulation d'un jeu entier façon The Last of Us Factions, un studio a décidé de réconforter tout le monde avec sa propre production.

À défaut d'avoir droit au fameux The Last of Us Online annulé en 2023, celui que les fans du multijoueur de la franchise surnommait déjà “Factions 2”, des développeurs ont décidé de rectifier le tir. Les amateurs de l'expérience en ligne disponible en parallèle de la première aventure d'Ellie et Joel (sur les versions PS3 et PS4, mais par dans le remake Part I) vont pouvoir s'en donner à cœur joie avec ce futur jeu qui se révèle au grand jour après des mois de teasing.

C'est LE jeu pour les nostalgiques de The Last of Us Factions

Si beaucoup n'ont toujours connu que l'expérience solo du premier The Last of Us, le mode multijoueur Factions affiche encore aujourd'hui une communauté solide. Alors, quand Naughty Dog a annoncé un standalone multi après TLOU Part 2, celle-ci était en effervescence totale. Sauf que, sur conseil de Bungie en interne, le projet a finalement été annulé, laissant tous les joueurs qui l'attendaient sur le carreau.

Qu'à cela ne tienne, deux fans du premier The Last of Us Factions ont décidé de se réapproprier son ADN pour en faire un jeu à part entière, baptisé Terminal War. Loin d'être un simple mod de The Last of Us Part I ou Part II, cette production signée Albatross Interactive promet une expérience complète centrée sur des affrontements en 4v4, comme le mode conçu par Naughty Dog à l'époque.

Le studio avait déjà partagé bon nombre d'aperçus de Terminal War sur ses réseaux sociaux. Cette fois, il a profité du Future Game Show pour dévoiler sa première véritable bande-annonce. Brutal et sombre comme The Last of Us Factions, le TPS prendra place en 1990. Il nous projettera dans une version des États-Unis en ruines après la Troisième Guerre mondiale. Enfin, entre la bande-son et les environnements, on peut dire qu'on retrouve déjà quelque chose de la licence de Naughty Dog.

Dévoilé dans le cadre plus général du Summer Game Fest, Terminal War reste encore en retrait. Le jeu, uniquement prévu sur PC pour l'heure, lancera une période d'accès anticipé dans le courant de l'année 2026 sur Steam. Cette phase sera l'occasion d'avoir un aperçu concret. Les fans de The Last of Us Factions pourront ainsi se faire la main dessus et voir si la promesse d'une expérience proche du jeu de Naughty Dog a été tenue. En revanche, pas encore de date de sortie définitive en vue.