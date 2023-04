On a connu meilleure période quand on est fan de jeux vidéo et amoureux de la petite balle jaune. Les licences Virtua Tennis et Top Spin (et Smash Court Tennis, dans une moindre mesure) ont fait la pluie et le beau temps sur le marché pendant une bonne décennie. Malheureusement, ces deux séries adorées des passionnés de tennis n'existent plus. Elles ont laissé place à AO Tennis et Tennis World Tour. De bons jeux, certes, mais qui n'atteignent pas le niveau de leurs illustres prédécesseurs. Ceux qui ne trouvent pas leur bonheur dans ces simulations devraient peut-être se tourner vers les jeux de gestion. Tennis Manager 2023 vient justement de se dévoiler. Le titre sortira au moment de Roland Garros.

Tennis Manager 2023 monte au filet (et dans les aigus)

Tennis Manager 2023 se dévoile dans une vidéo plutôt originale. On peut entendre les voix de différents coachs de sélections nationales en train d'encourager leurs joueurs pendant une compétition par équipe. Il s'agit des voix de créateurs de contenus et de coachs qui ont vraiment apporté leur contribution au projet. Le jeu est développé par le studio français Rebound, qui lancera le troisième épisode de sa série de gestion le 25 mai prochain. Une date de sortie bien choisie, car Roland Garros débute le 22 mai avec les qualifications (les premiers matchs du tableau final commencent le 28 mai). Tennis Manager 2023 mettra l'accent sur l'esprit d'équipe, indique le studio indépendant. Voici ce qui vous attend dans ce nouvel épisode. Comme d'habitude, vous ne contrôlerez pas directement les joueurs dans Tennis Manager 2023.

Enfilez le costume de coach et manager d’une académie de tennis. Plongez au cœur de la simulation de tennis la plus réaliste, sur le court comme en dehors. Déjouez les pronostics et prenez les rênes ! Du circuit junior au circuit professionnel, accédez à plus de 2 000 tournois. Parmi les 5 000 joueurs présents, dénichez les pépites qui mèneront votre académie à la gloire. Stabilité financière, négociation de contrats, investissements structurels… Grâce au moteur 3D, immergez-vous dans le cœur du match et coachez votre joueur en temps réel ! Plutôt service-volée ou limeur de fond de court ? Exubérant ou totalement passif ? Prenez le contrôle, imposez votre style et guidez votre joueur jusqu’au sommet.

Le jeu fait l'impasse sur les consoles de salon

Tennis Manager 2023 devrait vous occuper de nombreuses heures si vous adhérez au concept. Le projet devrait surtout plaire fans inconditionnels de tennis. Malheureusement, les joueurs qui possèdent seulement une console ne pourront pas en profiter. Tennis Manager 2023 sortira uniquement sur PC et Mac. Vous pourrez le télécharger sur Steam, mais aussi via l'Epic Games Store.