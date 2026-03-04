Depuis son retour à la tête des États-Unis, on ne peut pas dire que Donald Trump ait décidé de faire dans la demi-mesure. Il suffit de voir toutes les conséquences qui ont découlé de l’augmentation des droits de douane, en particulier dans le secteur du jeu vidéo, pour s’en rendre compte. Et une chose est sûre : le président américain est loin d’en avoir terminé avec notre industrie favorite. Car à en croire de nouvelles informations, Trump prévoirait désormais de s’en prendre au géant chinois Tencent dans un futur plus ou moins proche.

Pour Donald Trump, Tencent représente un potentiel danger

C’est en tout cas ce que nous révèle un récent rapport publié dans les colonnes du Financial Times, où l’on apprend que le président américain devrait prochainement aller à la rencontre de Xi Jinping, premier ministre chinois, afin de pouvoir discuter directement de ce sujet brûlant. Selon les sources du média, Trump envisagerait en effet la possibilité de retirer toutes les participations de Tencent des compagnies américaines de jeux vidéo, dans le sens où cela pourrait alors constituer un risque pour la sécurité du pays.

De quoi accentuer quelque peu les tensions entre la Maison Blanche et le gouvernement chinois, donc, sachant que Tencent détient aujourd’hui de nombreuses parts dans des studios situés aux États-Unis et au Canada. Cela comprend notamment Riot Games (League of Legends, Valorant), Turtle Rock Studios (Back 4 Blood) ou encore Klei Entertainment (Don’t Starve), entièrement détenus par Tencent, qui possède également 38% des parts de Pocket Gems, et 35% de celles d’Epic Games. Autant dire, donc, que cela pourrait chambouler bien des choses.

Bien sûr, rien n’est encore fait. Néanmoins, le sujet de la sécurité des données américaines au travers des sociétés de jeux vidéo est loin d’être nouveau au sein du gouvernement des États-Unis. Déjà abordé lors des précédents mandats de Trump, il est également revenu sur la table sous l’ère de Joe Biden, qui avait déclaré que « le plus grand problème de sécurité nationale dans le domaine du gaming reste la confidentialité et la sécurité des données ». Reste maintenant à voir jusqu’où Trump ira pour réduire la présence de Tencent sur le marché américain.

Source : Financial Times (via Insider Gaming)