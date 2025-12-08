La célèbre licence de jeu de combats Tekken vient de faire l'objet d'une annonce officielle choc qui marque un tournant pour son avenir. En bien ou en mal ?

Presque deux ans après la sortie de Tekken 8, arrivé pour rappel en janvier 2024, l'emblématique série de jeu de combats en 3D de Bandai Namco fait l'objet d'une annonce choc qui pourrait avoir d'importantes répercussions pour la suite. Voilà qu'une importante page de l'histoire de la famille Kazama et du reste du casting coloré de la franchise qui se tourne.

Une figure majeure de Tekken se prépare pour sa prochaine bataille

Après une sortie pour le moins en demi-teinte pour Tekken 8, qui d'une part a eu droit à une belle évolution graphique grâce à l'Unreal Engine 5 ainsi que de nouvelles mécaniques s'inspirant à s'y méprendre de l'influent Street Fighter 6 sorti un an plus tôt, le huitième épisode de l'iconique licence de jeu de combats de Bandai a toutefois connu une réception mitigée de la part des joueurs, notamment en raison d'un modèle économique douteux ou de problèmes au niveau de la latence pour les combats en ligne.

Tandis que Tekken 8 va le mois prochain fêter son deuxième anniversaire, et la franchise dans sa globalité en est à son 30ème, une figure majeure de la série vient d'annoncer une importante nouvelle : Katsuhiro Harada, qui a officié sur la série depuis ses débuts, en majeure partie en tant que directeur de nombreux titres, puis producteur, a annoncé qu'il va quitter Bandai Namco à la fin de l'année.

C'est donc un personnage historique de Tekken qui quitte le navire, dans un message plein d'émotion partagé sur son compte X.com personnel et relayé par Bandai Namco. « J'ai décidé que le 30ème anniversaire d'une franchise à laquelle j'ai dévoué une majeure partie de ma vie était le bon moment pour clore cet important chapitre de ma carrière [...]. Je partagerai bientôt de plus amples détails sur les prochaines étapes ». Quelles conséquences aura le départ de cette figure influente de la célèbre franchise, l'avenir nous le dira.

Source : X.com