Après Nina Williams, Bandai Namco met à l'honneur Kazuya Mishima dans Tekken 8 avec un trailer de gameplay qui tabasse. Et évidemment, on retrouve le commentateur très motivé.

Déjà annoncé au casting de Tekken 8 depuis le premier trailer, le légendaire Kazuya Mishima se fritte à nouveau avec Jin Kazama. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes après tout.

La terreur Kazuya se montre dans Tekken 8

Bandai Namco continue de dévoiler le roster de Tekken 8 avec des trailers de gameplay qui vont à l'essentiel. Après Nina Williams, l'éditeur s'intéresse donc à un personnage culte de la franchise : Kazuya Mishima, le fils d'Heihachi. La nouvelle bande-annonce insiste plus que jamais sur la rivalité entre Kazuya et Jin Kazama, un point qui sera au cœur de l'histoire du jeu d'ailleurs. Pour le reste que dire ? On retrouve la toute puissance du personnage qui pourra se transformer en Devil Kazuya, et des coups toujours aussi percutants fidèle à ce que la franchise offre habituellement.

Le casting, qui s'étoffe de jour en jour, est constitué de Kazuya Mishima, Jin Kazama, Nina Williams, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson et Jack-8. Le dino Alex et Yoshimitsu sont également pressentis, mais à l'heure d'écrire ces lignes, aucune certitude sur la présence de l'un ou de l'autre.

Un épisode différent

Tekken 8 va se différencier de son prédécesseur en récompensant les joueurs les plus agressifs. Il importera tout le système de Rage, sauf le Rage Drive qui sera remplacé par le Heat System. Un état indiqué par l'aura bleue qui entoure chaque personnage, et qui permettra de le renforcer.

Le jeu sortira cette année sur PS5, Xbox Series X|S et PC.