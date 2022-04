Qui a dit que les Tortues Ninja étaient trop vieilles pour distribuer des bourre-pifs ? Pas Dotemu et Tribute Games qui ont eu le feu vert de Nickelodeon pour un nouveau jeu : Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Prévu en 2022, le titre nous convie à en savoir davantage sur les prémices du projet.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge : un rêve de gosses

Revenir sur les débuts de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, c'est ce que Jean-François Major, co-fondateur de Tribute Games (les développeurs), et Cyrille Imbert, PDG de Dotemu (l'éditeur), nous proposent dans une vidéo des coulisses.

Ce qui ressort dans l'entretien, c'est que TMNT Shredder's Revenge est un "projet passion" et un rêve de gosses pour les deux hommes ainsi que l'ensemble de leurs équipes. Jean-François Major se remémore son enfance à se déguiser en Donatello pour Halloween, ou encore sa participation à la création du jeu Tortues Ninja sur Game Boy Advance.

On apprend même qu'un studio, non nommé dans la vidéo, a aussi pitché un soft similaire. Les deux insistent également sur l'importance de conserver un design old-school, tout en apportant leur touche de modernité.

Quand les Tortues Ninja arrivent en ville

Une envie commune

Pour Cyrille Imbert, PDG de Dotemu, Tribute Games est un partenaire de premier choix dans le développement de TMNT Shredder's Revenge. La structure partage non seulement cet amour de la franchise, mais aussi des connaissances en termes de beat'em all :

La réputation que nous avons construite grâce à nos partenaires exceptionnels, sur la modernisation de grands classiques comme Streets of Rage 4, a été cruciale pour commencer ce voyage avec Nickelodeon et Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Tribute Games partage clairement notre passion pour l’univers de TMNT. Leur grande compréhension de l’essence même du beat’em all et leur dévotion sans faille en font l’équipe parfaite pour garantir que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est bien l’évolution que les fans d’action méritent.

Jean-François Major, co-fondateur de Tribute Games, reste pantois devant cette opportunité :

Contribuer à un univers aussi légendaire que Teenage Mutant Ninja Turtles est une opportunité incroyable à tous les niveaux, mais même après avoir bouclé un projet TMNT il y a des années, j’ai toujours gardé l’espoir de créer une expérience se déroulant à l’époque qui m’a tant émerveillé étant enfant. Nous avons finalement trouvé un partenaire qui partage la passion de Tribute Games pour les Tortues ninja. Avoir l’opportunité de poursuivre l’héritage des beat’em all classiques TMNT avec lesquels les fans du monde entier ont grandi est surréaliste.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge sera disponible en 2022 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Un jeu également compatible PS5 et Xbox Series X|S qui vous laissera jouer April et Maître Splinter, en plus des reptiles amateurs de pizzas.