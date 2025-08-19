Le nouveau Tales of vient enfin d'être officialisé et c'est une très belle surprise pour les fans, même si tout avait leaké. Cerise sur le gâteau on a même une date de sortie.

La branche bulgare de Bandai Namco a brûlé les étapes et dévoilé la grande annonce avant l’heure, mais maintenant c’est officiellement confirmé. Oui, un nouveau remaster de Tales of arrivé, et il s’agit d’une exclusivité que beaucoup n’ont jamais eu la chance de toucher. Cerise sur le gâteau, on connaît même la date de sortie du jeu.

Tales of Xillia Remastered est une réalité

Si vous avez suivi les informations autour de la franchise, vous vous êtes gâché la surprise. Bandai vient en effet de confirmer la fuite et d’annoncer l’arrivée du remaster de Tales of Xillia, épisode apprécié et exclusif à la PS3 à l’époque. Le jeu sortira le 30 octobre prochain sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Comme tous les bons remasters qui se respectent, le jeu aura le droit à un grand coup de frais visuellement et le gameplay sera lui aussi amélioré. On espère seulement que ce remaster sera un poil au-dessus de celui de Tales of Symphonia qui avait tout de même déçu les fans de la première heure.

Pour rappel, Tales of Xillia nous raconte l’histoire de deux personnages, Jude Mathis, un étudiant en médecine et Milia Maxwell, une jeune femme accompagnée par des esprits. Tous deux se retrouveront liés par un destin commun qui les mènera au même endroit. Ils devront alors s’allier pour non seulement trouver des réponses à leurs propres problèmes, mais aussi sauver le monde d’une potentielle destruction.

Tales of Xillia est un épisode plutôt apprécié de la franchise, sans pour autant avoir l’aura d’un Symphonia par exemple. Le jeu reste néanmoins très solide et son remaster devrait assurément plaire à celles et ceux qui sont malheureusement passés à côté à l’époque.