Tales of the Shire sort très bientôt, mais hélas, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un test pour le moment. On vous explique pourquoi dans l’article.

Alors que Tales of the Shire sort cette semaine, vous vous attendiez peut-être à découvrir notre test sur Gameblog. Après tout, un jeu cosy dans l’univers du Seigneur des Anneaux, ça intrigue. Et ça donne envie. Malheureusement, nous devons vous prévenir : notre test ne sera pas publié à l’heure prévue. Voici pourquoi.

Des problèmes techniques sur la version PC de Tales of the Shire

Dès nos premières sessions de jeu sur PC de Tales of the Shire, nous avons rencontré de nombreux soucis techniques. Plantages fréquents, et surtout des bugs bloquants rendant impossible la progression. Résultat : impossible de mener notre partie à son terme, ni même d’explorer une portion satisfaisante du jeu pour vous proposer un avis solide et structuré. Nous avons bien tenté plusieurs manipulations : changement de paramètres, relances, mises à jour pilotes, changement de PC mais rien n’y fait. Même après avoir signalé ces problèmes à l’éditeur, les soucis persistent, en tout cas sur la version que nous avons reçue.

Nous tenions malgré tout à vous prévenir dès maintenant. Il ne serait pas honnête de publier un test incomplet ou biaisé à cause de soucis techniques, surtout pour un jeu basé sur l’exploration et la détente. Notre objectif reste inchangé : vous proposer un test fiable, critique, mais juste. Et surtout, représentatif de ce que Tales of the Shire a réellement à offrir une fois dans des conditions normales de jeu.

Pas encore le moment ?

Nous vous remercions pour votre compréhension. Le test arrivera un peu plus tard que prévu, mais nous vous tiendrons informés dès qu’il sera possible de vous en parler en toute transparence. En attendant, si vous comptez vous lancer dans l’aventure au pays des Hobbits, sachez qu’il peut y avoir quelques surprises… pas toujours très agréables, du moins sur PC. C'est bien dommage car notre PREVIEW sur le sujet était très encourageante.