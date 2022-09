L'un des épisodes les plus appréciés de la franchise Tales of et considéré comme un action-RPG incontournable s'offre une nouvelle version, Tales of Symphonia Remastered, sur consoles. Mais pas sur toutes...

Bandai Namco a annoncé Tales of Symphonia Remastered à destination des consoles... d'ancienne génération ! Eh oui, la PS5 et les Xbox Series X|S seront boudées.

Tales of Symphonia Remastered annoncé sur PS4, Xbox One et Switch

Le monde de Sylvarant a besoin que vous le sauviez, encore. En effet, Tales of Symphonia n'en est pas à son premier retour. Sorti en 2004 sur GameCube, il était ressorti sur PS3 en 2013 en version HD dans une compilation Chronicles, et sur PC en 2016.

Mais Bandai Namco veut le faire connaître au plus grand nombre et voilà donc Tales of Symphonia Remastered. Une version PS4, Xbox One et Nintendo Switch de ce jeu culte.

Notre objectif avec ToS Remastered est de faire connaître cet épisode très apprécié de la franchise à toute une nouvelle génération de fans. Nous avons l'intention d'offrir une expérience fidèle à l'original, tout en étant attrayante pour un tout nouveau public de joueurs, avec des améliorations qui rafraichissent le jeu sur le plan visuel et ajoutent des nouveautés de gameplay. Summer Nguyen, Bandai Namco Entertainment America brand manager.

Les améliorations visuelles seront des textures lissées, une résolution de 1080p ou 720p en nomade sur Switch. Pas de framerate plus élevé puisque ce sera du 30fps sur toutes les plateformes. Sur la partie gameplay, cette version aura un mode multi local jusqu'à 3 joueurs.

Tales of Symphonia Remastered sortira début 2023 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.