Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Tales from the Borderlands. Le spin-off prenant la forme d’une fiction interactive reviendra très bientôt

Six ans après la première incursion de la série Borderlands dans le format épisodique et narratif, Tales from the Borderlands sera de retour cette année. Petite particularité, cette suite ne sera plus entre les mains de Telltale Games.

Tales from the Borderlands 2 officialisé

Les rumeurs étaient vraies. Il y a quelque temps, il se murmurait que les aventures de Rhys et Fiona auraient une suite confectionnée par Telltale Games. On connaît le destin du studio, qui est finalement revenu d’entre les morts pour travailler sur The Wolf Among Us 2 et de nouveaux projets. Cependant, les créateurs de The Walking Dead Game se sont vu délestés de cette suite.

Ce jeudi 21 avril, Gearbox a confirmé qu’un nouveau Tales from the Borderlands arrivera en 2022. Cependant, ce n’est plus Telltale qui chapeaute le projet. Cette nouvelle mouture est en effet développée en interne chez Gearbox. Le retour de l’univers de Borderlands en aventure narrative se fera donc sans les personnages de l’épisode précédent. Randy Pitchford, PDG de la société, a confirmé qu’il y aurait un tout nouveau casting, mais rien n’exclut qu’ils croisent des têtes déjà connues. Il faut dire qu’on aimerait bien voir le retour de Fiona, mise de côté dans Borderlands 3.

Des nouvelles dès cet été

« Nous travaillons en secret sur cette expérience depuis de nombreuses années. Et je suis impatient d'annoncer ce tout nouveau jeu cet été et de vous montrer à tous ce que nous avons fait », a déclaré Randy Pitchford. Le rendez-vous est donc donné pendant les festivités du Summer Game Fest 2022 pour en apprendre davantage.

On imagine que ce Tales from the Borderlands 2 s’annoncera en bonne et due forme avec un trailer, des informations et des images à la clé. Pour le moment, il faut se contenter d’un simple teaser et décortiquer les mystérieuses silhouettes des nouveaux protagonistes.