Take-Two semble avoir une politique assez saine sur le retard des jeux vidéo et semble jouer sur le même terrain que Nintendo à ce sujet. Voilà ce que l'on peut en dire.

Dans sa conversation trimestrielle avec les investisseurs, l'éditeur de GTA et Borderlands Take-Two a évidemment pu s'exprimer sur plusieurs sujets. Notamment on peut apprendre que l'entreprise a prédit qu'elle gagnerait un peu moins d'argent que prévu avec 5,4 à 5,5 milliards de dollars de ventes nettes, au lieu de 5,8 à 5,9 milliards de dollars comme escompté au départ. Mais ce n'est pas tout, son PDG Strauss Zelnick a pu aussi parler de la politique de l'entreprise sur les retards de jeux.

Take-Two agit façon Nintendo

Au sein des grosses productions à venir chez Take-Two on peut noter notamment (outre GTA 6 qui est programmé dans un futur lointain) Marvel's Midnight Suns et Kerbal Space Program 2. Deux jeux qui ont été retardé de quelques mois pour l'un et de plusieurs longs mois pour l'autre. De quoi questionner les investisseurs. Pourquoi cela prend t-il autant de temps ? Zelnick a répondu à cela en déclarant qu'il n'y avait pas de problèmes de productivité chez Take-Two. Selon lui, la société insiste simplement pour sortir des hits.

Nous avons certainement des attentes et des exigences de qualité très élevées, et cela se reflète dans le fait que nous performons à tous les niveaux. Cette société est une usine à succès. Nous n'avons pas eu de sortie décevante depuis aussi longtemps que je me souvienne, et c'est honnêtement la chose la plus importante.

Outre le fait que la société Take-Two a surement les chevilles énormes, on peut en tout cas saluer le fait de vouloir perfectionner un jeu et prendre le temps qu'il faut pour le développer plutôt que de le sortir rapidement mais de façon totalement bâclée.

Si je devais choisir, je préférerais de beaucoup avoir la situation dans laquelle nous nous trouvons avec Take-Two, c'est-à-dire que nous avons eu des retards et que nous avons dû réviser à la baisse les prévisions. Je choisirai ça n'importe quel jour plutôt que de prendre des flops. C'est vraiment la clé dans ce métier. Nous avons eu des problèmes - nous existons depuis assez longtemps pour nous en souvenir - là où dans le passé nous avons eu des retards dans les titres, et cela valait toujours la peine d'attendre, car lorsque nous sommes arrivés de l'autre côté, les résultats ont été livrés et le petit délai n'a finalement pas eu d'importance dans le contexte des résultats que nous avons pu fournir.

C'est l'exemple parfait de la citation attribuée à Shigeru Miyamoto (l'homme fort de Nintendo) : "Un jeu retardé sera peut-être bon un jour; un mauvais jeu sorti sera toujours mauvais. "

Sans trop se mouiller on peut espérer que GTA 6 respecte à la lettre cette façon de faire de Take-Two.