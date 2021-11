Cette espèce souvent nuisible que l'on appelle communément "les investisseurs" ne se satisfont généralement de rien. Dans cet univers impitoyable dont les travers ont largement été dépeints dans la célèbre série de Rockstar, il faut toujours plus de millions pour qu'on vous fiche la paix. Sans surprise, Take-Two Interactive a donc profité de la publication de ses résultats pour parler des futures sorties, et multiplier les promesses par dizaines.

La loi des nombres

L'éditeur de la côte Est compte sortir la bagatelle de 62 jeux d'ici à la fin de l'année fiscale 2024, soit le 30 juin 2024. Le document dévoilé dans la nuit trace les grandes lignes des années à venir, entre recyclages habiles, jeux mobiles, et une pincée d'indé pour assaisonner le tout.

23 jeux "immersive core" ont ainsi prévus, et s'entendent comme la principale vitrine de Take-Two, le listing mentionnant à titre d'exemples les futures itérations de NBA 2K, WWE 2K, le très reporté Marvel's Minight Suns ou encore le non moins décalé Kerbal Space Program 2. 6 jeux indépendant viendront également offrir un peu de respiration au catalogue AAA, le jeu de skateboard OlliOlli World étant pour l'heure seul représentant de la catégorie. 20 jeux mobiles sont également annoncés, aucun d'entre eux n'est ici évoqué, mais personne ne doute de la capacité de décliner quelques licences maison, puisque les rachats se sont multipliés ces dernières années, jusqu'à l'acquisition de Playdots à l'été 2020.

Plus loin, Take-Two promet 4 jeux "mid core" dont la catégorie empreinte de flou méritera sans doute d'être explicité, d'autant plus qu'aucun exemple ne vient nous mettre sur la voie... Enfin, et ce n'est pas une surprise, 9 "nouvelles itérations de titres précédemment sortis" viendront faire à moindre frais les affaires du groupe, qui rappelle avec celle seule catégorie son incroyable capacité à toujours faire du neuf avec du vieux, comme le laissent déjà penser les futurs Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition, Grand Theft Auto V Expanded and Enhanced (a.k.a. "la version next-gen"), ou encore la version standalone du tout aussi increvable Grand Theft Auto Online.

Le ciel est la limite

Avec ce début d'inventaire à la Prévert, Take-Two espère atteindre une croissance record, et compte jouer sur tous les tableaux pour se faire : en plus du modèle traditionnels sans doute cher aux joueurs de longue date, l'éditeur réitère son intention de proposer des free-to-play et des jeux par abonnement, une activité qui s'est déjà révélée très rentable., au vu des quelques exemples suscités. En plus de chercher à occuper une place toujours plus importante dans le domaine de l'eSport et du streaming, Take-Two mise comme tant d'autres sur le marché chinois pour atteindre ses objectifs ambitieux, et n'hésitera pas à puiser dans son trésor de guerre pour croquer toujours plus de studios, puisque les fusions-acquisitions sont également promises dans les années avenir.

Seul bémol pour les petits joueurs que nous sommes : les promesses n'engagent évidemment que ceux qui y croient, et le document ne manque évidemment de prendre quelques précautions de rigueur sur l'impressionnant chiffre de jeux annoncés. C'est qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, de nos jours :

Ces titres ne représentent qu'aperçu des développements en cours. Il est probable que certains de ces titres ne seront pas menés à leur terme, ou que certains pourront être retardés. D'autres titres non-annoncés pourront également rejoindre la liste.

Qu'espérez-vous de la part de Take-Two dans les prochaines années ? Faites-nous part de vos avis anticipateurs dans les commentaires ci-dessous !