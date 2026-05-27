Sorti de son accès anticipé il y a un an, Tainted Grail: The Fall of Avalon fait une pluie d’annonces pour sa communauté, avec de belles surprises pour les fans du Skyrim-like.

À défaut d’avoir des nouvelles de The Elder Scrolls 6, qui semble voué à se faire désirer encore un bon moment auprès de Bethesda, les fans de la franchise ne disposent que de deux solutions. Se replonger dans les précédents opus, que ce soit avec l’indécrottable Skyrim ou Oblivion Remastered ; ou bien se lancer à la découverte de projets similaires produits par d’autres studios, à l’instar par exemple de Tainted Grail: The Fall of Avalon. Un titre qui, un an après le lancement de sa version 1.0, réserve de nouvelles surprises à sa communauté.

Tainted Grail célèbre dignement son premier anniversaire

En effet, si cet action-RPG signé Questline a officiellement fait ses débuts en mars 2023 sur PC par le biais d’un accès anticipé, c’est finalement le 23 mai 2025 qu’il a vu le jour dans sa version finale, disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Un événement majeur pour le studio, donc, qui compte bien célébrer le premier anniversaire de son titre comme il se doit. « Quand on repense à tout ce qui s’est passé ces douze derniers mois, aux aventures que vous avez vécues, aux choix que vous avez faits, aux bugs éliminés, c’est honnêtement un peu surréaliste », assure-t-il.

« Mais par-dessus tout, cette année a été à propos de vous et de l’incroyable communauté qui s’est formée autour du jeu. Nous voulions célébrer cet anniversaire d’une manière qui reflète ce parcours », confient alors les développeurs de Tainted Grail. « C’est pourquoi nous avons préparé quelques surprises que nous avons hâte de partager avec vous ». Parmi elles notamment : un cinquième DLC gratuit, qui introduit dès maintenant une nouvelle quête d’anniversaire bardée de récompenses et de nouvelles fonctionnalités « ouvrant la voie à de nouveaux styles de jeu ».

Des versions collector annoncées

Et les choses ne s’arrêtent pas là. À la demande des fans du Skyrim-like, le studio annonce en parallèle le lancement d’une édition physique très limitée de Tainted Grail, avec 1 000 éditions Deluxe et 500 éditions Collector proposées. Des éditions qui, comme précisé, ne contiennent pas le jeu – que les développeurs estiment que vous possédez déjà, mais une série de goodies que les collectionneurs vont sans aucun doute adorer. En sachant que les deux versions sont actuellement disponibles à la précommande sur GameFound, aux tarifs respectifs de 79$ et 219$.

Source : Questline