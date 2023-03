Cela fait des années que l'on vous parle du remake de System Shock mais cette fois sa sortie est plus proche que jamais. Pourtant tout n'était pas gagné avec notamment dans la foulée en 2018 des reports et une grosse mise en pause du projet. Mais ça, c'était avant. En effet Prime Matter annonce aujourd’hui que la version PC (Steam, GOG et Epic Game Store) de ce titre, remake du jeu culte de 1994, sortira le 30 mai 2023.

System Shock, un remake pour le meilleur ?

Ce remake est l'opportunité de découvrir le jeu avec des visuels HD, des contrôles modernisés, une interface totalement nouvelle et une bande son remasterisée. Notons que pour les plus impatients, une démo jouable disponible sur Steam, GOG et Epic Games Store est actuellement accessible et permet de découvrir le tout premier niveau de System Shock.

La petite surprise qui fait plaisir

Cerise sur le gâteau, cette édition PC comprendra un exemplaire gratuit du titre System Shock 2 : Enhanced Edition pour tous ceux qui achèteront le jeu les premières semaines suivant sa sortie. Le jeu sera vendu 40 euros. Vous n'avez pas de PC ? Pas de panique System Shock sortira également sur Xbox One et Series S|X et PlayStation 4 et 5 dans un avenir proche, même si on ne sait pas encore quand précisément.